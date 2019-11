Fonte : Blastingnews

(Di martedì 5 novembre 2019) Al momento, il provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato undiper l'assegnazione del mandato di pianificazione risolutiva e operativa e di coordinazione dellain corso di elaborazione e di adempimento, Arbatax, prestazioni di attuazione della rete idrica antincendio banchine portuali OOMM di. Qualifiche professionali edi partecipazione Il provveditorato esorta i dipendenti tecnici di questo ente e di ulteriori amministrazioni pubbliche, che hanno conseguito la laurea magistrale in ingegneria e/o in architettura e l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere e/o architetto con l'iscrizione al corrispettivo albo professionale ad esprimere il proprio interesse per prendersi carico di tale mansione, compatibile con l'impegno lavorativo già conferito, ...

Angel64Sonia : Cagliari, avviso interpello Mit per coordinatore sicurezza: domanda entro il 18 novembre - raimondoschiavo : RT @CentroItalArabo: Si informano tutti i candidati che i colloqui di selezione del progetto di Servizio Civile Nazionale MELTING POT si sv… - raimondoschiavo : RT @italo_araboSard: Si informano tutti i candidati che i colloqui di selezione del progetto di Servizio Civile Nazionale MELTING POT si sv… -