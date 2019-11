Fonte : forzazzurri

(Di martedì 5 novembre 2019)sul ritiro del: è già successo quando c’era Benitez che l’allenatore non voleva il ritiro, ma la società lo impose perché alla fine è la proprietà che decide A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Salvatore, ex calciatore del. per parlare della squadra azzurra e di altro. Queste le sue parole: “Se ilsi è salvato nelle partite che ha vinto è perché c’è una buona dose di qualità, ma questa squadra può edi più. Ilnon piace e non dobbiamo nasconderci perché è visibile a tutti che la squadra non sta girando. Per tutta una serie di ragioni, ma se nelle prime 2 partite subisci 7 gol vuol dire che non puoi lottare per lo scudetto. Il ritiro è un modo per stare insieme, ma è punitivo, non si può non dirlo E’ già successo quando c’era Benitez che l’allenatore non voleva il ritiro, ma la società lo impose ...

Enzovit : Bagni: ”Il Napoli può e deve fare di più, sul ritiro…” - 2010pdv : @cassiamancini @mbx1900 Perche voi umani non conoscete i bagni del pubblico (rigorosamente misti) di Piazzale Clodi… - FlavioPozza : Questo definisce il livello ! I sinistri e le loro baronie hanno occupato perfino i bagni e ora scrivono “fuori i p… -