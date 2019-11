Astronomia | l’11 novembre il transito di Mercurio | tutte le INFO sull’evento celeste e

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Lunedì 11, avverrà un raro evento astronomico: ildel pianetadavanti al disco del sole. Si tratta di un evento relativamente raro da vedere dalla Terra. Dalla nostra prospettiva, sono possibili solo i transiti die Venere. Questo evento sarà il 4° di 14 transiti diche si verificheranno nel XXI secolo. I transiti di Venere, invece, si verificano in coppia, con oltre un secolo a separare ciascuna coppia.impiegherà quasi 5 ore e mezza a passare davanti al sole. Ilsarà ampiamente visibile dalla Terra: in particolare, potranno ammirare l’evento l’Europa, le Americhe, la Nuova Zelanda, l’Africa, l’Asia occidentale, l’Atlantico e il Pacifico. Non sarà visibile, invece, nell’Asia centrale e orientale, in Giappone, Indonesia e Australia. Ilinizierà alle 13:35 (ora italiana) e terminerà alle 19:04, quindi dopo il ...

SkyTG24 : Mercurio davanti al Sole è l’evento principe del cielo di novembre - ntomasse : RT @SkyTG24: L’International Cosmic Day 2018 avvicina gli studenti alla ricerca - AstronomiAmo : #AstronomiaOggi - Quotidiano astronomico del 4/11/2019 Tra caccia alla materia oscura e test della capsula Boeing… -