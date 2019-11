Taranto | da mesi picchiava l' anziana madre sulla sedia a rotelle | arrestato 39enne

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 4 novembre 2019) Per tanto tempo l'ha colpita, anche dentro le mura di casa e l'ha picchiata anche da quando la malattia e l'anzianità l'avevano costretta. Le percosse duravano da tempo ed erano violente, ma nei giorni scorsi è arrivata quella peggiore, scaturita per futili motivi, addirittura in un momento in cui la donna era raccolta in preghiera. È accaduto ae secondo quanto riportato da Fanpage, al centro di questa vicenda di abusi e violenza in un contesto familiare, ci sono unaormaie suo figlio, di 39 anni. Il quale, per essersi dimostrato brutale e violento nei confronti del genitore, è statoper maltrattamenti dalla sezione Volanti della questura diIn base alle prime ricostruzioni, gli agenti sono arrivati nell'abitazione dove l'uomo viveva con ladalla morte del padre, dopo diverse segnalazioni, fatte avere ...

