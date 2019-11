Scandalo Vaticano | ora spunta un altro immobile a Londra

Papa Francesco - altro Scandalo in Vaticano : spunta un altro immobile acquistato per 96 milioni di euro : Un altro immobile nel mirino di Papa Francesco. Si tratta "di un blocco immobiliare ubicato nel centro di Londra, con esterno in mattoni rossi, in buono stato di conservazione" dalla modica cifra di "94,3 milioni di euro". Questo è quanto scritto - secondo Repubblica - nel 2015 dall'allora president

Papa Francesco - Scandalo in Vaticano : milioni di euro per i poveri investiti in una piattaforma petrolifera : Il Vaticano di Papa Francesco, ora più che mai, trema. Si infittisce di dettagli sconcertanti l'inchiesta dell'Espresso che ha scoperchiato un vaso di Pandora dalle terribili conseguenze. "Corruzione, peculato e truffa", sono queste le accuse dei pm di Bergoglio impegnati a indagare su alcune operaz

Vaticano - a guadagnare dallo Scandalo inglese è il finanziere Mincione : Chi ci guadagna invece dall’affare del palazzo di Londra comprato dalla Segreteria di Stato vaticana, al centro della nuova inchiesta giudiziaria d’Oltretevere, dove i reati ipotizzati sono la corruzione, la truffa, il peculato, il riciclaggio e l’autoriciclaggio - secondo i calcoli del Financial Times - è sicuramente il finanziere italiano Raffaele Mincione, nato a Pomezia e da trent’anni a Londra: ...

Scandalo finanziario in Vaticano : Obolo di San Pietro - gli scontri segreti tra due cordate : Più che una inchiesta ? carte alla mano ? la vicenda assume i contorni di una caccia alle streghe. Uno scontro interno tra poteri e una montagna di soldi in mezzo da gestire. Il...

Vaticano - Papa Francesco alle prese con un altro Scandalo : l'acquisto di un palazzo a Londra per 160 milioni : Il Vaticano deve fare i conti con diversi scandali. Ad ora si aggiunge anche quello della palazzina, di proprietà della Chiesa, a Londra in Sloane Avenue numero 60, nel cuore del quartiere lussuoso di Chelsea. L'abitazione dovrebbe valere, almeno nelle intenzioni, l'equivalente dei 160 milioni di do

Lo Scandalo londinese getta il Vaticano nel caos : “A big mess”, fibrillazione parossistica oltre le Mura Leonine. Il nuovo caso giudiziario che coinvolge le finanze vaticane a livelli che - non è affatto un modo di dire - sono veramente senza precedenti, ha creato nella giornata di oggi un effetto di forte tensione. E se è vero che ci vorrà ancora qualche giorno per l’analisi delle memorie sequestrate di alcuni computer della prima sezione della Segreteria ...

Vaticano - ecco le carte dello Scandalo. Tra finanzieri e spa segrete in Lussemburgo : Lo tsunami giudiziario che fa tremare il Vaticano parte da alcune operazioni finanziarie del 2011. Quando la segreteria di Stato decide di entrare in affari con il raider italo-londinese Raffaele Mincione. Indagini dei pm del papa su una Sicav del Vaticano nel Granducato, che ha comprato immobili a Londra per centinaia di milioni di euro. Indaga anche l’antiriciclaggio Vaticano, clamoroso scandalo milionario: indagine su un monsignore e il capo ...

Scandalo in Vaticano : i milioni della carità usati per investimenti : Fabio Marchese Ragona Sequestrati pc e cellulari della Segreteria di Stato: sospesi in 5. Coinvolto un monsignore Roma Un nuovo terremoto in Vaticano, ancora un volta per questioni che toccano un nervo sempre scoperto, quello delle finanze d'oltretevere. Cinque dipendenti della Santa Sede, tra cui un monsignore e un alto dirigente laico, ieri mattina sono stati sospesi dal servizio «in via cautelativa e fino a nuova disposizione». La ...

Ecco chi sono le pedine dello Scandalo in Vaticano : Francesca Bernasconi Tra i cinque indagati sospesi dalle mansioni, spuntano tre nomi: il direttore dell'Aif, Tommaso Di Ruzza, monsignor Mauro Carlino e Vincenzo Mauriello, ai vertici degli uffici della Segreteria Fra i cinque dirigenti vaticani sospesi, a seguito delle perquisizioni alla Segreteria di Stato del Vaticano e all'Aif (Autorità di Informazione Finanziaria), sono tre quelli che saltano maggiormente all'occhio. Si tratta ...

Papa Francesco - nuovo Scandalo : "beneficenza" all'ospedale del Vaticano - 250mila euro per incontrare Bergoglio : Cena di gala ai Musei Vaticani e udienza Papale con prezzi che vanno dai 120 ai 250 mila euro per celebrare i 150 anni dell'ospedale Bambino Gesù tramite una raccolta fondi. Quello che doveva essere un sobrio evento di beneficenza, si stava trasformando in una serata degna dei divi di Hollywood. Il

Scandalo milionario in Vaticano - sospesi cinque dipendenti per operazioni finanziarie sospette : Ben cinque dipendenti del Santa Sede sono stasi sospesi nelle scorse ore dai loro incarichi con divieto di ingresso in Vaticano a seguito di una Inchiesta interna su operazioni finanziarie sospette, coordinata dal promotore di giustizia del tribunale della Santa Sede. Gli accertamenti si sarebbero concentrati su decine di transazioni milionarie, tra operazioni finanziarie e immobiliari, svolte illecitamente.Continua a leggere

Nuovo Scandalo milionario in Vaticano : indagato un monsignore e il capo dell'Antiriciclaggio : Perché ieri sono state effettuate acquisizioni di "documenti" ed "apparati elettronici" in Vaticano? Non è solo una curiosità. Il quesito è valido da quando la Sala Stampa della Santa Sede ha dato notizia di queste "acquisizioni", cioè sequestri, ossia proprio nel pomeriggio del primo ottobre ma, ma, nel corso della giornata di oggi, stanno emergendo altri particolari, che possono rivelarsi utili a chiarire il quadro nel suo insieme. Il Vaticano ...