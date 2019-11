Rissa con mazze e bastoni in piazza davanti a donne e bambini nel Napoletano | caccia ai

Rissa fra Gaetano Arena e il paparazzo - l'ex gieffino : "Forse lui sa che esco con una persona importante" - : Serena Pizzi Gaetano Arena ci dà la sua versione dei fatti in merito a quanto accaduto con il paparazzo Fiumana: "Ci siamo tirati qualche sberla e spintone" Sono giorni ormai che si parla di una accesa discussione (finita con mani in faccia) fra Gaetano Arena e il paparazzo Alessandro Fiumana. I due, infatti, si sono incontrati il 25 ottobre fuori da un locale in centro a Milano e qualche scatto di troppo - dice Arena - avrebbe fatto ...

Ancona - Rissa in strada e aggressione ai militari : presi ecuadoriani : Federico Garau Decisi a non farsi prendere, i due stranieri hanno prima tentato la fuga a piedi e si sono poi scagliati contro i carabinieri una volta alle strette. Ridotti in manette, si trovano ora dietro le sbarre in attesa dell'udienza di convalida Violenza per le strade di Ancona, dove questa notte è andata in scena un'accesa rissa fra stranieri conclusasi solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine ...

350 euro a terra nel bus trovati da un controllore che chiede di chi siano - scoppia una mega Rissa : Una mega rissa scoppiata in un bus perché un controllore aveva trovato a terra 350 euro e aveva chiesto ai passeggeri presenti di chi fossero. In pochi secondi alcuni dei passeggeri presenti hanno rivendicato la proprietà dei soldi. Uno ha detto che i soldi gli erano “sfuggiti dal portafoglio”, l’altro che erano caduti dalla tasca, ma per sedare la rissa è dovuta intervenire una pattuglia della Polizia. Sono volati prima urla, poi ...

Ambra Lombardo - flirt segreto con ‘lui’. Panico nel locale e scatta la Rissa col paparazzo : Nella casa del Grande Fratello si è presentato dicendo di essere un grande conquistatore e di saperci fare con le donne. Stiamo parlando di Gaetano Arena. L’ex concorrente dell’ultima edizione del reality show condotto da Barbara D’Urso è stato ospite di “Pomeriggio Cinque“ per parlare della rissa avuta con un paparazzo. La settimana scorsa, durante una serata con gli amici, Gaetano Arena avrebbe aggredito un paparazzo, che lo stava seguendo per ...

Una relazione con una ragazza impegnata dietro la Rissa tra Gaetano Arena e il paparazzo : Ci sarebbe un motivo dietro il nervosismo di Gaetano Arena nei confronti del paparazzo che lo stava fotografando fuori da un noto locale della movida milanese. L'ex concorrente era ieri ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio5 insieme ad alcuni colleghi del fotografo con il quale Arena è giunto alle mani lo scorso venerdì notte. Tra loro c'era Alan Fiordelmondo, noto paparazzo milanese, che ha svelato come il tutto sia stato causato da una ...

Ancona - la Rissa in cella - poi nigeriano manda 3 agenti in ospedale : Federico Garau Lo straniero è andato su tutte le furie dopo esser stato accusato da altri detenuti di non occuparsi della pulizia degli spazi comuni. Prima la rissa, poi la violenta aggressione con pugni, calci e morsi contro gli agenti intervenuti per riportare la calma Si è reso protagonista di una furiosa rissa in carcere, poi ha aggredito e mandato al pronto soccorso ben 3 agenti della polizia penitenziaria operativi presso il ...

Prima Rissa in cella - poi morsi e calci contro agenti : nigeriano ne manda 3 in ospedale : Lo straniero è andato su tutte le furie dopo esser stato accusato da altri detenuti di non occuparsi della pulizia degli spazi comuni. Prima la rissa, poi la violenta aggressione con pugni, calci e morsi contro gli agenti intervenuti per riportare la calma Federico Garau ? Luoghi: Ancona

NBA – Maxi Rissa fra Embiid e Towns! Il centro dei Sixers : “cresciuto con i leoni - oggi attaccato da un gatto” [VIDEO] : Violenta rissa fra Embiid e Towns durante Sixers-T’Wolves: dopo i colpi in campo e la doppia espulsione, la situazione degenera sui social Animi caldi durante la sfida fra Sixers e Timberwolves. Nel bel mezzo de terzo quarto di gara, Joel Embiid e Karl-Anthony Towns sono venuti a contatto generando una clamorosa rissa. Prima i due si sono spintonati, poi una serie di colpi in situazione di clinch quasi fosse un match di MMA. ...

Le Iene - lo scherzo a Juliana Moreira finisce in Rissa con la (finta) corteggiatrice di Stoppa : La mente “diabolica” de Le Iene colpisce ancora e vittima del nuovo scherzo degli inviati in giacca e cravatta è Juliana Moreira. La conduttrice brasiliana è legata all’inviato di Striscia la notizia, Edoardo Stoppa, da ben 12 anni e, come confessato da lui stesso, lei ha un punto debole: la gelosia. “Uno dei punti deboli di Juliana è sicuramente la gelosia – ha raccontato il marito a Le Iene - . Lei impazzisce! Sarebbe terribile se una donna mi ...

Napoli - Rissa al Vasto nella notte : «Vietare il consumo di alcolici in strada» : Una nuova rissa, tra via Milano e via Firenze, ha riportato il caos tra i cittadini del Vasto. Erano passate da poco le 21, quando i soliti gruppi di extracomunitari hanno iniziato a fronteggiarsi...

GF16 - Gaetano Arena contro il paparazzo : è Rissa in centro a Milano : Solo pochi giorni fa, Gaetano Arena del GF16 si è sfogato sui social contro un paparazzo che, a suo dire, da due settimane lo seguiva fin sotto casa per scattargli delle foto. Le parole del ragazzo sono state molto dure in quell'occasione, tanto che da parte dell'ex gieffino sono arrivate anche delle minacce, non troppo velate, nei confronti del fotografo: “La prossima volta ti do un calcio in culo così non rompi più i coglioni, perché a me li ...

MMA - Conor McGregor torna a combattere! Sfida da brividi con Edgar a dicembre - il rientro dopo la Rissa con Khabib : Conor McGregor sta per tornare! La più grande stella della MMA, l’icona indiscussa delle arti marziali miste, il fuoriclasse conosciuto anche al di fuori del suo sport è pronto per salire nuovamente sull’ottagono. L’irlandese non combatte dal leggendario match contro Khahib Nurmagomedov che lo scorso anno si era concluso con una rissa esagerata e una pesantissima squalifica. I rumors dell’ultima ora parlano di un ...

Rissa e frasi contro l'Italia : la follia dei gambiani : Federico Garau Gli stranieri sono stati fatti scendere dal mezzo e identificati, mentre gli altri passeggeri, ancora scossi per quanto accaduto, hanno potuto proseguire il viaggio con oltre un'ora di ritardo Paura a bordo di un autobus in servizio lungo la tratta Cairo Montenotte-Savona, a causa di una Rissa scoppiata tra gambiani accaduta nella giornata di ieri. L'episodio è avvenuto a bordo di un mezzo pubblico della Tpl, partito ...

Mattino 5 e l'indiscrezione su Morgan : non solo la Rissa con il paparazzo. Ecco cosa si è lasciato sfuggire : Morgan è tornato alla ribalta. Il cantante, in strada a Milano con una misteriosa donna, ha trovato da dire con un fotografo che stava inseguendo i due arrivando addirittura alla rissa. La vicenda è stata ripresa da un secondo paparazzo che ha inviato il girato a Mattino 5 dove poi è andato in onda.