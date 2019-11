Manovra | Confcommercio | discutere di orari e di chiusure domenicali non risolve problemi

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “die dinoncerto istrutturali del commercio”. Cosi Enrico Postacchini membro di giunta didelegato alle politiche commerciali sul tema delle aperture. “Servono – continua – politiche attive per ridare fiato ad un settore che ha bisogno di strumenti nuovi e innovativi, serve modificare la disciplina del commercio elettronico per garantire parità di regole nel fare impresa, leggasi web tax, progettare una nuova programmazione commerciale che faccia perno sulla rigenerazione urbana, diffondere l’uso degli strumenti elettronici di pagamento, offrire alle imprese strumenti di flessibilità per l’attività lavorativa”.Su questo tema, di cui esiste un documento unitario delle principali forze di rappresentanza del mondo della ...

influenzatore : RT @UmbertoNew: I ladri sono meno caimani!!! #autoaziendali #confcommercio #partiteiva #manovra #furtolegalizzato #tassaretroattiva #gover… - UmbertoNew : I ladri sono meno caimani!!! #autoaziendali #confcommercio #partiteiva #manovra #furtolegalizzato… - ConfcommercioM : RT @FimaaItalia: ?? #Fimaa @Confcommercio: 'Bene stop su aumento #cedolaresecca'?L’aliquota sulle locazioni a canone concordato resterà al 1… -