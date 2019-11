M5S | Di Maio | ‘divisioni sempre state | a G Casaleggio fecero di tutto’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Il Movimento non è più diviso di quanto lo fosse quando eravamo alleati con la Lega. Ha tre anime: i postideologici, che non si sono mai riconosciuti in un’alleanza piuttosto che in un’altra; i delusi di destra e i delusi di sinistra. In un dibattito politico che va polarizzandosidi più non è facile tenere insieme le diverse sensibilità. Ci siamo dimenticati delle divisioni su Virginia Raggi? E delle polemiche del passato su Beppe Grillo e, soprattutto, su Gianroberto? A Gianroberto ne hanno fatte passare di tutti i colori, soprattutto negli ultimi due anni di vita”. Lo dice Luigi Diintervistato nel nuovo libro di Bruno Vespa ‘Perché l’Italia diventò fascista (e perché il fascismo non può tornare)” in uscita mercoledì 6 dicembre da Mondadori/ Railibri. Il leader M5S sottolinea poi ...

