Il comandante dei vigili urbani di Torino si è dimesso dopo le polemiche sulle multe ai

Lampeggia per segnalare posto di blocco - ma nell’altra auto c’è il comandante dei carabinieri : Tra le auto che provenivano in senso opposto, un veicolo dell’Arma con a bordo il comandante provinciale. Multato un 56enne di Pistoia per 'uso improprio dei dispositivi di segnalazione luminosa'. "Comportamento molto grave" segnalano gli stessi carabinieri.Continua a leggere

Siria - Erdogan pensa all’entrata a Kobane e chiede la cattura del comandante dei curdi. Amnesty : “Siriani rimpatriati con la forza” : Mentre la Russia invia altri 300 agenti della polizia militare in Siria per “compiti speciali” nella fascia di 30 chilometri lungo il confine con la Turchia, il presidente Recep Tayyip Erdogan alza di nuovo la posta in gioco, mettendo a rischio la nuova già fragile tregua di 150 ore per permettere alle milizie curde di abbandonare le proprie postazioni nel nord-est Siriano. Il Sultano ha dichiarato che il suo governo sta valutando la ...

Pieve di Teco - morto suicida il comandante dei carabinieri : Antonio Zappatore aveva 53 anni : Arma dei carabinieri in lutto: è morto suicida il comandante della stazione di Pieve di Teco, in provincia di Imperia. Antonio Zappatore. Si sarebbe impiccato nella sua casa a Valcona. Ancora ignoti i motivi del gesto, per scoprire i quali sono in corso indagini. Il militare, figlio e fratello di carabinieri, lascia la compagna e due figlie.Continua a leggere

Detenevano munizioni da guerra : arrestati comandante e maresciallo dei carabinieri in Abruzzo : Antonello Carnevale, 55 anni, comandante della stazione dell’Arma di San Salvo, e un suo collaboratore, il maresciallo Giuseppe Mancino, 47 anni, sono stati posti agli arresti domiciliari con le accuse di peculato, accesso abusivo del sistema informatico telematico, rivelazione del segreto istruttorio e detenzione illegale di munizioni.Continua a leggere

comandante dei vigili beccato alla guida col cellulare - multa nell’ultimo giorno di servizio : Lo strano ultimo giorno di servizio, dopo 40 anni di carriera, dell'ormai ex comandate della polizia municipale di Capaci, comune alle porte del capoluogo siciliano. beccato dalla polizia stradale mentre era col telefonino al volante della sua auto poco dopo aver dato l'addio ai colleghi: per lui multa e decurtamento punti.Continua a leggere

Gabriele Gainelli nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Ragusa : Si è insediato a Ragusa il colonnello Gabriele Gainelli nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Ragusa. L’ufficiale sostituisce Reginato