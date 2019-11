Iavarone | “Tensione tra ADL ed Ancelotti! Ritiro scelta conseguenziale”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 5 novembre 2019) Durante la trasmissione "'Ne Parliamo il lunedì", in onda su canale 8, Toniha parlato del momento poco felice del Napoli "Napoli al bivio: continuare a stentare senza una vera e propria guida oppure rivalutare il progetto, così da poter avanzare una nuova prospettiva? Ladelè un segnale forte, che racconta -spiega- di come i rapporti, tra il Mister ed il Presidente, siano tesi e forse anche un po' freddi in questo momento". fonte: TuttoNapoli

