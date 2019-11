“Ho perso le mani 7 anni fa in un incidente sul lavoro E ora aiuto i disabili a

Scrive sms al papà morto - dopo 4 anni arriva una risposta : “Ho perso mia figlia - sei un angelo” : Ha scritto al padre morto per 4 anni finché un giorno sul cellulare di Chastity Patterson è arrivata una risposta. “Ciao tesoro. Non sono tuo padre, ma ho ricevuto tutti i tuoi sms negli ultimi quattro anni. Ho perso mia figlia in un incidente d’auto e i tuoi messaggi mi hanno tenuto in vita”, ha scritto il mittente, che ha letto ogni giorno ciò che Scriveva Chastity, dopo aver ottenuto il numero che era stato del padre della ragazza.Continua a ...

Ictus e infarto colpiscono in silenzio - Luca Carboni : “Ho perso parenti e amici per problemi al cuore” : La campagna si chiama “Il battito del cuore“, è promossa da Bayer e il testimonial dell’iniziativa, come già nella scorsa edizione, è Luca Carboni. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’idea, ha spiegato il noto cantautore, è quella di «Realizzare una mia canzone insieme a dei medici che suonano, con i quali abbiamo creato una super band. Stiamo ...

Edward Norton e il suo trionfo da regista con Motherless Brooklyn : “Ho letto quel personaggio e ho voluto farlo mio” : https://www.youtube.com/watch?v=fMt4BFBR2hY Erano anni che Edward Norton inseguiva l’idea di realizzare Motherless Brooklyn. Un film da regista dopo il modesto esordio in quel ruolo decenni fa con Tentazioni d’amore, che sentiva profondamente di dover fare. C’è di mezzo il legame con il nonno, ma anche il grande cinema del passato richiamato dall’ambientazione e dal genere, un legame potentissimo con New York e (si sente molto nel film), uniti ...

La grande amarezza di Sergio Volpini : “Ho fatto di tutto per far dimenticare il mio personaggio al Grande Fratello ma invano. Morirò ‘Ottusangolo'” : “Morirò da Ottusangolo”. È l’amara costatazione di Sergio Volpini, uno dei concorrenti storici della prima edizione del Grande Fratello. Quando entrò nella Casa più spiata d’Italia, assieme a Pietro Taricone e Rocco Casalino, aveva 25 anni, veniva da Ancora ed era un surfista belloccio. “Avevo la presunzione del giovane 25enne. Prima di entrare nella Casa avevo studiato a menadito il format olandese, che ancora nessuno conosceva ...

“Ho perso mia madre”. Rocco Papaleo - un dolore che non passa : Caterina Balivo si commuove : Momenti di commozione oggi a Vieni da Me. Ospite della trasmissione di Caterina Balivo Rocco Papaleo. L’attore, che negli ultimi anni ha conosciuto una stagione di successi senza pari, ha raccontato un episodio particolarmente doloroso della sua vita: il momento in cui ha dovuto dire addio a sua madre. L’argomento è stato introdotto dalla ‘Cassettiera’ del programma, da cui è stato fatto spuntare un panino con la frittata. “Ho perso la madre un ...

“Ho perso un figlio”. L’amata attrice e quella tragica confessione a Domenica In. Mara Venier sconvolta : Bella, ironica, divertente, Valeria Marini ha conquistato il pubblico di Domenica In programma nel quale è stata invitata da Mara Venier per parlare del film “Se mi vuoi bene” che la vede protagonista insieme a Flavio Insinna. Tra gli attori del film c’è anche Claudio Bisio mentre il regista è Fausto Brizzi. Un’intervista divertente, piena di battute che ha fatto perdere il filo persino a Mara Venier: tutti gli intervistati ridevano a crepapelle ...

Federica Fontana - brutto infortunio mentre fa yoga : “Ho perso la sensibilità al pollice destro” : La modella e showgirl Federica Fontana si è procurata un brutto infortunio mentre faceva yoga. È stata lei stessa a raccontare quanto accaduto in un post su Instagram, pubblicando una sua foto in bianco e nero con una smorfia di dolore. “Ieri a yoga… non so come durante una torsione mi sono fatta male… ho un coltello piantato nella schiena! E ho perso la sensibilità nel pollice mano destra! Insomma tutto bene ma non benissimo”, ...

“Ho perso mia figlia”. Gianni Morandi e la confessione dolorosissima a Verissimo. In lacrime anche Silvia Toffanin : È senza dubbio uno degli artisti più amati del panorama canoro nazionale. Parliamo naturalmente di Gianni Morandi che ha eguagliato i tanti successi della sua carriera con qualche devastante accadimento nella sua vita privata. Per chi non lo sapesse infatti, il cantante di Moghidoro, ha sofferto molto per la scomparsa della piccola figlia, Serena, nata nel 1967 dal legame con la sua prima moglie Laura Efrikian. La piccola non ce l’ha fatta dopo ...

“Ho perso un testicolo per un errore medico. E ora mi vergogno da morire” : "Dopo l'intervento non sentivo più la gamba sinistra": il racconto di un giovane operaio. "Errare è umano, ma chi sbaglia deve pagare" dice il ragazzo, che dopo 12 giorni di agonia è stato operato d'urgenza, iniziando una battaglia legale con la struttura convenzionata alla quale si era rivolto per un varicocele.Continua a leggere

Francesca Cipriani in ospedale : “Ho perso 3 kg in una notte” : Qualche giorno fa Francesca Cipriani aveva spaventato tutti i suoi tanti fan di Instagram con delle Storie realizzate direttamente a bordo di un’ambulanza. Due scatti, nel dettaglio: in uno si vedeva l’interno del mezzo di soccorso, con Francesca sdraiata sulla lettiga. Nell’altro, il braccio con l’ago cannula che si utilizza per la somministrazione endovenosa di farmaci. L’ex Pupa e opinionista televisiva però non aveva aggiunto dettagli. Molti ...

Ambra Lombardo : “Ho perso peso a causa di un amore malato” : Ambra Lombardo, che ha rifatto il seno in seguito ad una perdita di peso notevole, racconta di essere dimagrita a causa di un amore malato. Fino ad oggi, Ambra Lombardo raccontava di essersi sottoposta ad un intervento per ingrandire il seno, che le era diminuito a seguito di alcuni problemi di salute, ma non aveva mai chiarito quali fossero state le cause di quanto successo.La ex concorrente del Grande Fratello, infatti, aveva sempre detto di ...

MotoGp - Marquez spiazza tutti : “Ho perso l’aria per 5 secondi - poi ho chiesto di tornare subito in pista” : Lo spagnolo ha rivelato di aver chiesto di tornare subito in pista dopo la caduta, decidendo poi di farsi controllare per via della tremenda botta presa contro l’asfalto Marc Marquez dimostra ogni settimana di più di che pasta sia fatto, un pilota velocissimo e indistruttibile, capace di superare indenne anche una tremenda botta come quella capitatagli oggi nel corso delle FP1 del Gran Premio della Thailandia. Lo spagnolo ha parlato ...

“Ho perso molto sangue”. Eleonora Rocchini ancora sotto choc dopo lo schianto : le condizioni della ex di Uomini e Donne : La paura è passata ma i segni sono ben visibili sulla pelle. dopo il tremendo incidente stradale di cui è rimasta vittima nella notte tra venerdì e sabato Eleonora Rocchini torna parlare. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che nei giorni scorsi era salita all’attenzione della cronaca patinata per la fine (senza appello) della sua storia con Oscar Branzani, tronista conosciuto proprio nel salotto di Maria De Filippi, lo ha fatto dal suo ...

Formula 1 - Bottas si gode il secondo posto : “Ho salvato il week-end - peccato per il tempo perso dietro la McLaren” : Il finlandese ha commentato il secondo posto ottenuto in Russia, utile per completare l’insperata doppietta Mercedes a Sochi secondo posto e tanti sorrisi per Valtteri Bottas, che porta a casa un risultato oltre le più rosee aspettativa, grazie ai problemi di affidabilità avuti dalla Ferrari con Vettel. Lapresse Soddisfazione e tanto entusiasmo in casa Mercedes, con il pilota finlandese che esalta il lavoro del proprio team: ...