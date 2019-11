Convocati Napoli-Salisburgo | ci sono Allan e Hysaj | non c’è Younes

I Convocati di Ancelotti per Roma-Napoli : out Allan e Ghoulam : Roma-Napoli, i convocati di Carlo Ancelotti per la trasferta dell’Olimpico, out Allan e Ghoulam Il report dell’allenamento sul sito ufficiale della SSC Napoli Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Roma all’Olimpico per l’undicesima giornata di Serie A in programma domani alle ore 15. Allenamento sul campo 2 per la squadra che ha svolto riscaldamento a secco e ...

Spal-Napoli - Maksimovic e Ghoulam tornano tra i Convocati : Il Napoli ha diramato l’elenco dei convocati per la partita di domani pomeriggio a Ferrara contro la Spal (ore 15). Rientrano Maksimovic, che si era infortunato nella partita casalinga contro il Brescia, e Ghoulam che non ha partecipato alla trasferta Champions a Salisburgo. Hysaj, Mario Rui e Manolas hanno svolto lavoro personalizzato in campo e non saranno del match. I convocati: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian, Gaetano, ...

UFFICIALE – Napoli - i Convocati per il Salisburgo : out Rui e Ghoulam - recuperato Lozano! : Napoli i convocati per la trasferta di Salisburgo Il Napoli ha reso nota la lista dei convocati per la trasferta di Salisburgo. Carlo Ancelotti dovrà fare a meno dei terzini sinistri, sia di Mario Rui che di Ghoulam, assenti anche Hysaj e Maksimovic, nell’elenco c’è anche Gaetano. I convocati (in ordine alfabetico): Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, ...

Convocati del Napoli per Salisburgo : out Ghoulam - Mario Rui - Hysaj : Assenti Mario Rui, Ghoulam, Hysaj per Salisburgo-Napoli. Problemi a sinistra per gli azzurri. Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni e non mancano le sorprese. Il Napoli è in emergenza per gli esterni di difesa. Mario Rui non è partito per affaticamento muscolare, Hysaj sta completando il recupero, è fuori anche Ghoulam. Maksimovic infortunato. Il Napoli quindi o giocherà con Luperto a sinistra (Luperto giocò anche lo scorso anno a ...

Napoli – Verona : i Convocati di Ancelotti - non c’è Lozano : Ancelotti ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte al match che vedrà il Napoli affrontare domani sera al San Paolo il Verona Seduta pomeridiana oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri hanno preparato il match al San Paolo contro il Verona in programma domani per l’ ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra si è allenata sul campo 2 svolgendo una prima fase di riscaldamento a secco.Successivamente ...

Napoli - la multinazionale del calcio : 12 azzurri Convocati : Sono 12 gli azzurri convocati nelle rispettive Nazionali per le gare che si terranno la prossima settimana durante la sosta del campionato. Milik e Zielinski con la Polonia Insigne, Meret e Di Lorenzo con la Nazionale Italiana che affronterà Grecia e Liecthenstein per le qualificazioni a Euro2020 Mertens con il Belgio che affronterà il San Marino e il Kazakhistan Fabian Ruiz con la Spagna che affronterà la Norvegia e la Svezia Elmas convocato in ...

Hysaj non va più in Belgio per la Champions - il Napoli lo esclude dai Convocati : L’albanese Hysaj non andrà più in Belgio col Napoli per la partita di Champions contro il Genk. Il terzino albanese, inizialmente tra i convocati, ne è stato escluso in serata. Non si tratta di motivi medici. Il calciatore dovrebbe stare bene. Ieri è entrato nel finale di partita, quando il Napoli si è ritrovato a dover fronteggiare l’assenza di entrambi i centrali: Manolas ha chiesto il cambio e Maksimovic si è accasciato per un ...

Youth League – I Convocati di Baronio per Genk-Napoli : Il Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso nota la lista dei convocati di Mister Baronio per il match di Youth League che verrà impegnati gli azzurrini contro il Genk. Youth League – I ragazzi di Baronio vengono da due sconfitte consecutive in campionato. Per quanto riguarda la competizione europea tutte le squadre sono ad un punto avendo pareggiato la gara di esordio. I convocati di Baronio: Cioffi, Costanzo, D’Onofrio, ...

Napoli - i Convocati per il Genk : fuori Hysaj e Maksimovic : Emergenza difesa per Carlo Ancelotti in vista della trasferta di Champions League con il Genk. Elseid Hysaj non sarà nel gruppo azzurro che partirà per il Belgio. Il terzino azzurro resterà ad allenarsi al Centro Tecnico. Out anche Maksimovic, che “ha svolto ulteriori esami che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro – fa sapere la società campana in una nota – Le sue condizioni ...

Champions League – I Convocati di Ancelotti per Genk-Napoli : Genk-Napoli, i convocati di Carlo Ancelotti. Nikola Maksimovic out dopo l’infortunio, ma c’è Manolas Genk-Napoli, la lista dei convocati azzurri per il match contro il Genk in Belgio per la seconda giornata di Champions League in programma mercoledì alle ore 18.55. I convocati (in ordine alfabetico): Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, ...

Genk-Napoli - i Convocati di Ancelotti : out Maksimovic. Manolas parte con la squadra : Non c’è sosta per il Napoli che ha subito ripreso gli allenamenti oggi dopo la gara con il Brescia in vita della sfida Champions di mercoledì sera. Gli azzurri preparano il match contro il Genk in Belgio per la seconda giornata di Champions League in programma mercoledì alle ore 18.55. Coloro che sono andati in campo dall’inizio contro il Brescia hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, sono stati ...

Brescia - la lista dei Convocati di Corini per il Napoli : Napoli-Brescia, i convocati di Corini Domani lunch match ore 12.30 al San Paolo tra Napoli e Brescia. Il tecnico del Brescia Eugenio Corini, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Napoli I convocati del Brescia: 1 Joronen 2 Sabelli 3 Mateju 4 Tonali 5 Gastaldello 7 Spalek 8 Zmrhal 9 Donnarumma 14 Chancellor 15 Cistana 18 Ayè 21 Matri 22 Alfonso 23 Morosini 25 Bisoli 26 Martella 27 Dessena 28 Romulo 45 Balotelli PER ...

UFFICIALE – Napoli - i Convocati per il Brescia : out Tonelli - lo squalificato Kou : Castel Volturno il report, i convocati Castel Volturno, il Napoli si prepara per la gara contro il Brescia, alla vigilia della seconda sfida interna al San Paolo. Il club azzurro ha pubblicato il report della seduta tramite il proprio sito UFFICIALE: “Allenamento mattutino per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Brescia, per il lunch match della sesta giornata di Serie A, in programma domani al San ...

I Convocati per Napoli-Brescia di domani alle 12.30 : Il Napoli ha reso noti i convocati di Ancelotti per la sfida di domani alle 12.30 contro il Brescia. Non saranno della gara Koulibaly squalificato e Tonelli ancora in recupero. Di seguito i convocati della sfida. I convocati (in ordine alfabetico): Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, ...