Clima | il ghiaccio marino dell’Antartide è la chiave per innescare le ere glaciali

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) I ricercatori dell’University of Chicago hanno simulato una reazione a catena che inizia con un aumento delantartico e termina con un’era glaciale. Nello studio ad opera del Prof. Malte Jansen e di Alice Marzocchi, ricercatrice dal National Oceanography Center del Regno Unito, pubblicato su Nature Geoscience, gli autori hanno presentato un nuovo modello che spiega come l’incremento dipotrebbe avere cambiato la circolazione oceanica e impedito all’oceano di scambiare anidride carbonica con l’atmosfera. Più anidride carbonica nell’oceano e meno nell’aria, infatti, avrebbero portato ad un effetto serra “al contrario”. “Una domandanel campo è cosa ha fatto sì che la Terra entrasse ed uscisse periodicamente dalle ere”, ha dichiarato Jansen. Nello studio, Jansen e Marzocchi spiegano come in passato, iniziali cambiamenti nelpossano aver ...

CieloItalia : E LA GRETA DOV'ERA? ???????????????? Ecco il pezzo di ghiaccio più vecchio della storia: ha 2 milioni di anni (e ci farà… - Barcellonameteo : Scovato pezzo di ghiaccio di due milioni di anni fa. Svelerà segreti clima: Una carota di ghiaccio, risalente a 2 m… - SylvieTropez : Ecco il pezzo di ghiaccio più vecchio della storia: ha 2 milioni di anni (e ci farà scoprire i misteri del clima) -