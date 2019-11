Cina, Xi invita Di Maio a tavolo leader

Il ministro degli Esteri Di,oggi a Shanghai per il China internationale import Expo, parteciperà in via straordinaria alla cena di benvenuto offerta dal presidente cinese, Xi Jinping, ai capi di Stato e di governo. Tra gli altri, sarà presente il presidente francese, Macron. All'evento, in formato ristretto, Diè statoto dal presidente Xi. Diha già incontrato il consigliere di Stato e ministro degli Affari Esteri Wang Yi.(Di lunedì 4 novembre 2019)