“Isteria da vaping” : allarmismo e informazioni fuorvianti sulla Sigaretta elettronica - ecco cosa sta succedendo : “Quello che sta succedendo negli Stati Uniti d’America è quasi certamente dovuto alla contaminazione di prodotti da svapo contenenti cannabis con adulteranti molto pericolosi venduti sul mercato nero USA. Sia l’FDA, la Food and Drug Administration degli USA, sia il CDC USA, il Centro di Controllo e Prevenzione delle Malattie, ormai riconoscono che l’epidemia che ha portato tanto ai ricoveri per gravi patologie polmonari quanto ai decessi ...

Sigaretta elettronica - l’allerta dell’Istituto superiore di sanità : “Vigilare su malattia polmonare di chi la utilizza” : Che la Sigaretta elettronica possa provocare effetti avversi sugli organi e sulle cellule” ormai è accertato nella letteratura scientifica e molti casi di decessi, soprattutto negli Usa, hanno innalzato la soglia di attenzione degli enti controllori. L’Istituto superiore di sanità (Iss) ha diramato un’allerta di grado 2 (quello intermedio su 3 gradi) sulle sigarette elettroniche al ministero della Salute e agli assessorati regionali di tutta ...

Sigaretta elettronica : le migliori da comprare : Il mondo della Sigaretta elettronica è in costante sviluppo, così abbiamo pensato di stilare una guida d’acquisto alle migliori sigarette elettroniche di modo che anche i meno esperti possano avvicinarsi ad esse in modo semplice leggi di più...

Sigaretta elettronica - lo studio che raccoglie 5000 articoli scientifici : “Effetti avversi sugli organi e sulle cellule” : Le notizie, che arrivano soprattutto dall’estero sui casi in cui si sospetta che le sigarette elettroniche possano avere provocato la morte di fumatori, fa crescere l’attenzione su questi dispositivi. Ma alla domanda se hanno le e-gic hanno effetti negativi sulla salute respiratoria come le sigarette di tabacco, non è ancora possibile rispondere con una totale certezza. Le attuali conoscenze “sono insufficienti a determinare se ...

Sigaretta elettronica uccide?/ Video Le Iene : negli Usa 18 casi di morte - in Italia.. : Continua l'inchiesta de Le Iene sull'allarme Sigaretta elettronica negli Usa: il parere di due luminari italiani, uno pro e uno contro.

?Sigaretta elettronica - sale a 18 il numero delle vittime : Ancora un morto. sale a 18 negli Stai Uniti il bilancio delle vittime della malattia polmonare legata all'uso delle sigarette elettroniche. Una vera e propria epidemia che ora - è...

Sigaretta elettronica uccide?/ Video Le Iene : allarme Usa - sale a 16 numero vittime : Sigaretta elettronica uccide? Video Le Iene: allarme in Usa, sale a 16 numero vittime. L'inviato Alessandro Politi raccoglie alcune testimonianze.

E-cig : svapare o non svapare? Rischi - verità e falsi miti sulla Sigaretta elettronica : La sigaretta elettronica è un dispositivo commercializzato per la prima volta in Cina nel 2003 e diffusosi significativamente anche in Occidente attorno al 2006 con l’obiettivo di soddisfare la dipendenza di nicotina riducendo i danni per la salute: si tratta quindi del primo strumento in grado di proporre un’alternativa reale al consumo di tabacchi lavorati. La sua finalità è pertanto quella di limitare la dipendenza da sigarette, ...

Sigaretta elettronica : i vari tipi di modelli presenti sul mercato : La Sigaretta elettronica è la soluzione più innovativa e recente per chi ha il vizio di fumare. Nonostante i numerosi

Sigaretta elettronica all’improvviso esplode - alcuni frammenti si trasformano come proiettili e trafiggono il cranio di un 38 enne morto sul colpo : Un tragico incidente è avvenuto in Florida. Un uomo di 38 anni è morto in seguito all’esplosione di una Sigaretta elettronica. La Sigaretta, subito dopo l’esplosione, si è frantumata in mille pezzi alcuni dei quali sono diventati dei veri e propri proiettili che si sono conficcati nel cranio dell’uomo uccidendolo sul colpo. Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato dai famigliari nella sua casa a St. ...

Sigaretta elettronica - l’esperto : “L’Europa non è immune dai rischi di salute delle e-cig illegali” : Dopo i diversi casi di morte per aver svapato avvenuti negli Stati Uniti, cresce l’allarme anche in Europa. La causa è da attribuirsi non alla Sigaretta elettronica in sé, bensì alle e-cig illegali le quali contengono miscele di sostanze non in linea con gli standard stabiliti per la tutela della salute e in particolare alte concentrazioni di tetraidrocannabinoli (Thc). L’Europa potrebbe così ritrovarsi vittima di ...

Sigaretta elettronica gli esplode in tasca - guardia giurata si ustiona : “Pensavo fosse la pistola” : Una guardia giurata di 51 anni è rimasto ferito a coscia, mano e genitali. L'incidente mentre si trovava al parco Albanese di Mestre. Ora è ricoverato al reparto Grandi ustionati di Padova. Probabilmente la ecig è esplosa per un qualche sovraccarico o per un qualche contatto elettrico.Continua a leggere

Anche la Sigaretta elettronica peggiora il sonno : Anche la sigaretta elettronica, e non solo quella tradizionale, peggiora il sonno. Diversi studi avevano già confermato che per i fumatori è più difficile e più lungo addormentarsi. Inoltre, la fase Rem del sonno si accorcia e diminuisce, in totale, la quantità di tempo trascorsa a dormire. Ma i ricercatori dell’Oklahoma State University, dell'Università del Missouri e dell'Ohio State University ...

Sigaretta elettronica : quando spetta il risarcimento danni per la salute : Sigaretta elettronica: quando spetta il risarcimento danni per la salute È notizia recentissima quella relativa al primo decesso legato all’uso della Sigaretta elettronica, detta anche e-cigar; e ora, tutti coloro che ne fanno utilizzo, legittimamente si domandano degli eventuali rischi connessi a questo tipo di Sigaretta. Vediamo allora che cosa dice la legge in proposito e se e quando emergono profili di risarcimento danni per la ...