Mezz' ora in più | Paragone | ' Il M5S non sta funzionando'

Gianluigi Paragone a Mezz'ora in più : "Il Conte bis? Non durerà molto - ma la legislatura andrà avanti" : Gianluigi Paragone getta benzina sul fuoco. In un Movimento alle prese con diatribe interne, perdite di consensi e un'alleanza con il Pd scomoda per tutti (la sconfitta in Umbria è stato l'esempio più lampante) il senatore grillino rincara la dose. Ospite a Mezz'ora in più Paragone definisce la crea

Gianluigi Paragone a Mezz'ora in più : "Il processo va fatto a tutto il Movimento - non solo a Di Maio" : “Il M5S così non sta funzionando, non funziona quella che è la missione storica del M5S”. “Quando perdi milioni di voti devi fare il processo non al capo politico, ma all’intero Movimento. Io mi metto per primo, nel momento in cui sto palesando il mio pensiero”. Lo dice il senatore Gianluigi Paragone, ospite di ‘In mezz’ora in più’.Regge il governo Conte? “No, ma penso ...

Nino Di Matteo a Mezz'ora in Più : "O cambiamo noi magistrati o saremo normalizzati" : “O cambiamo noi, o ci cambiano altri, magari a colpi di riforme con lo scopo di normalizzare la magistratura”. Lo ha detto il consigliere del Consiglio Superiore della magistratura Nino Di Matteo, ospite di Mezz’ora in Più su Rai Tre. L’inchiesta di Perugia “ci deve indignare ma non sorprendere, soprattutto non piegare. Non dobbiamo rassegnarci all’idea di una magistratura malata. La magistratura ...

Allerta Meteo Campania : rischio idrogeologico per temporali dalla Mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha diffuso un’Allerta Meteo codice arancione su tutta la Campania, ad esclusione della zona del Tanagro, dove invece il livello di rischio è giallo. Si prevede un rischio idrogeologico diffuso per precipitazioni e temporali a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani per “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale“, che potrebbero avere anche forte ...

Memorandum Italia-Libia - Nello Scavo : “Rinnovarlo è scandaloso e vergognoso - di Mezzo le vite di migliaia di persone” : “L’accordo è stato tradito da parte libica e in parte dalle autorità italiane. Rinnovarlo è scandaloso e vergognoso se pensiamo che di mezzo ci sono le vite di migliaia di persone”. A dirlo, a margine di una conferenza stampa a Roma, il giornalista di Avvenire Nello Scavo, in riferimento al Memorandum siglato tra il nostro Paese e Fayez al-Sarraj in scadenza. Scavo svelò nelle sue inchieste come il capo della cosiddetta guardia ...

Sondaggi politici Euromedia : “M5S erano in Mezzo alla gente - ora non più” : Sondaggi politici Euromedia: “M5S erano in mezzo alla gente, ora non più” In base agli ultimi Sondaggi politici e ai risultati delle recenti elezioni regionali in Umbria, la direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri ha commentato le performance negative del Movimento 5 Stelle. Movimento che ha subito puntato il dito verso l’alleanza con il Partito Democratico, sebbene per la Sondaggista il problema vero risulta essere un’altra. ...

The Outer Worlds è stato completato in Mezz'ora : Uno speedrunner è riuscito a portare a termine The Outer Worlds in niente meno che mezz'ora.Come possiamo vedere, infatti, l'impresa è stata effettuata dallo youtuber Jabo, il quale lancia la sfida all'intera community dietro al titolo, chi riuscirà a fare di meglio?Dovete sapere che non si tratta di un'impresa per tutti, per raggiungere i titoli di coda in così poco tempo infatti lo speedrunner ha sfruttato una serie di exploit scoperti da lui ...

Ferruccio De Bortoli a Mezz'ora in più : "Chi non ama Mario Draghi" - la profezia sul suo futuro politico : Sempre Mario Draghi al centro dell'attenzione. È l'ex governatore della Bce il tema della puntata di Mezz'ora in più, il programma condotto da Lucia Annunziata la domenica pomeriggio su Rai 3. Di lui ne parlano Romano Prodi e Ferruccio De Bortoli, entrambi ospiti. Strada spianata verso il Quirinale

Clima : coralli diMezzati intorno ad alcune isole della Grande Barriera : La copertura corallina, attorno ad alcune delle isole turistiche della Grande Barriera corallina, nell’Australia orientale, è diminuita del 40-50% negli ultimi 20 anni. È quanto emerge da uno studio scientifico a lungo termine, frutto del monitoraggio condotto tra il 1999 e il 2019 in 100 località, lungo le isole Whitsunday, Magnetic Island, Keppel Islands e Palm Islands. I dati sono stati confrontati con misurazioni storiche e ambientali. ...

Mondo di Mezzo - l’articolo 416 bis ha colmato un vuoto normativo. Ora però non è più al passo coi tempi : di Andrea Taffi L’articolo 416 bis del Codice Penale dice che l’associazione a delinquere è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti. Questo articolo è stato introdotto nel nostro Codice Penale con la Legge n. 646 del 1982 (la Legge Rognoni-La Torre) per colmare un inaccettabile ...

Jonathan sbotta a Detto Fatto : “Non sono un Mezzo uomo e ho sempre lavorato” : Il lavoro di Jonathan Kashanian: la dura replica a Detto Fatto Jonathan Kashanian ha messo a tacere le malelingue in tv. Nel suo spazio all’interno di Detto Fatto, nel quale racconta aneddoti e curiosità sui personaggi famosi, l’ex vincitore del Grande Fratello ha replicato ad un hater. Che nei giorni scorsi, su Facebook, aveva disprezzato […] L'articolo Jonathan sbotta a Detto Fatto: “Non sono un mezzo uomo e ho sempre ...

Mondo di Mezzo - standing ovation in carcere per Buzzi. Che ora spera nella libertà come Carminati : “Presto istanza di scarcerazione” : Una standing ovation. È in questo modo che i detenuti del carcere di massima sicurezza di Tolmezzo hanno accolto la sentenza della Cassazione che ha cancellato l’esistenza di Mafia capitale. È nel penitenziario in provincia di Udine, infatti, che è detenuto Salvatore Buzzi, uno degli imputati principali del processo annullato dalla Suprema corte. Un annullamento senza rinvio: un nuovo processo d’appello sarà celebrato soltanto per ...

Mondo di Mezzo - condanna definitiva per otto : eseguito l’arresto. In carcere l’ex presidente dell’Assemblea capitolina Coratti : La sentenza della Cassazione, che ha fatto cadere l’accusa di mafia e che prevede un rinvio per gli imputati più importanti, è diventata però definitiva per altri. Nella notte i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Roma, hanno eseguito un ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale della Corte di Appello di Roma per 8 persone. Le porte del carcere si sono aperte per l’ex presidente dell’Assemblea capitolina Mirko ...

Otto e Mezzo - Giuseppe Conte condannato. Damilano : "Prima era condizionato da Salvini - ora..." : Dalla padella alla brace, da Matteo Salvini a Dario Franceschini e compagni. Il direttore dell'Espresso Marco Damilano, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, riassume in poche battute la condizione politica ed esistenziale di Giuseppe Conte: "Prima era condizionato dalla Lega, ora è condizionato da