Manifesta per il clima | quarto arresto in un mese per Jane Fonda

Decine di migliaia di persone hanno Manifestato ad Algeri - in Algeria - per chiedere una “nuova rivoluzione” : Venerdì, in occasione del 65esimo anniversario dell’inizio della guerra d’indipendenza Algerina contro la Francia, Decine di migliaia di persone hanno manifestato ad Algeri, la capitale dell’Algeria, per chiedere una “nuova rivoluzione” e per opporsi alle elezioni proposte dal governo che

Cile - presidente Piñera cancella conferenza sul clima Cop25 e Forum cooperazione economica Asia-Pacifico a causa delle Manifestazioni : Mentre in Cile continuano le proteste antigovernative e decine di migliaia di persone tornano a scendere in strada, il presidente Sebastian Piñera ha annunciato il Forum di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) e la conferenza mondiale sul clima Cop25 non si terranno più nel Paese latinoamericano. “È con profondo sentimento di dolore, perché è doloroso per il Cile, che il nostro governo ha deciso di non organizzare il summit Apec, né ...

Cile - presidente Piñera cancella conferenza sul clima Cop25 e Forum Cooperazione economica Asia-Pacifico a causa delle Manifestazioni : Mentre in Cile continuano le proteste antigovernative e decine di migliaia di persone tornano a scendere in strada, il presidente Sebastian Piñera ha annunciato il Forum di Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) e la conferenza mondiale sul clima Cop25 non si terranno più nel Paese latinoamericano. “È con profondo sentimento di dolore, perché è doloroso per il Cile, che il nostro governo ha deciso di non organizzare il summit Apec, né ...

Iraq - a volto coperto aprono il fuoco sui Manifestanti : 18 morti : [img src="https://media.polisblog.it/1/129/mosul-Iraq-2017-08.jpg" alt="aprono il fuoco sulla folla kerbala Iraq" size="large" id="384617”]Il coprifuoco notturno imposto dal governo iracheno non ha fermato le proteste di piazza contro il carovita nel paese, proteste che nelle ultime ore si sono tinte di sangue. Alcuni uomini mascherati hanno sparato sui manifestanti nella città santa sciita di Kerbala, a sud della capitale Baghdad: almeno 18 ...

Almeno 14 persone sono morte a Karbala - in Iraq - dopo che alcuni uomini hanno sparato contro dei Manifestanti : Martedì mattina a Karbala, nel sud dell’Iraq, alcuni uomini armati hanno sparato contro un sit-in di manifestanti, uccidendo Almeno 14 persone. Secondo quanto riportano Associated Press e Reuters, che citano fonti mediche, più di 800 persone sarebbero state ferite nella ressa successiva

Manifestazione sul clima a Washington - nuovo arresto per Jane Fonda : Jane Fonda è stata arrestata a Washington, per la terza volta, durante una protesta sui cambiamenti climatici. Con lei è stato fermato anche l'attore Ted Danson. L'81enne attrice è stata fermata durante un evento di Fire Drill Fridays che l'attrice organizza per spingere i politici ad occuparsi dell'emergenza climatica. La polizia ha diffuso una nota in cui spiega che "Fonda e Danson sono tra le 32 persone fermate per aver dimostrato ...

Castelbuono Funghi Fest : successo per la Manifestazione di cultura - arte e sapori : Si è conclusa domenica 20 ottobre scorso a Castelbuono, in provincia di Palermo, la tredicesima edizione della maniFestazione intitolata "Funghi Fest" che ha visto la partecipazione di tanti personaggi illustri dello spettacolo e dell'enogastronomia nazionali nonché previsto la degustazione di prodotti tipici siciliani tra i quali il rinomato fungo di Castelbuono, protagonista indiscusso dell'iniziativa. Un viaggio tra le meraviglie ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : la formula della Manifestazione e il regolamento. Solo 6 pass per l’Europa : Il turno principale della qualificazione al Mondiale 2020 di Calcio a 5 sta per prendere il via. Questa settimana verranno infatti disputati gli incontri degli otto gironi da quattro squadre, dove le migliori due di ogni gruppo avanzeranno nel successivo turno élite, riducendo così a sedici le nazionali europee che si giocheranno l’accesso alla fase finale della 9ª edizione del torneo che si svolgerà in Lituania dal 12 settembre al 4 ...

Centrodestra a Roma - la diretta della Manifestazione : migliaia in strada. Salvini : «Questa è la piazza di tutti». E chiede silensio per i poliziotti uccisi a Trieste : «Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia o Silvio, ma di tutti». Così Salvini in piazza San Giovanni apre la kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano"...

Centrodestra a Roma - la diretta della Manifestazione : migliaia in piazza - cori contro Di Maio e Gad Lerner. Berlusconi parlerà per primo - chiude Salvini : Mancano poche ore all'inizio della kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano" promossa dalla Lega contro il Conte bis e in piazza San Giovanni stanno arrivando i primi manifestanti....

Barcellona - scontri tra polizia e Manifestanti : in piazza oltre mezzo milione di persone : Quinto giorno di proteste con 35 feriti e dieci arresti dopo le condanne della Corte suprema spagnola contro i leader indipendentisti

Meloni : Fdi partecipa a Manifestazione con Tricolore - peccato per simbolo Lega su palco : Roma – “Fratelli d’Italia, su tutto il territorio nazionale, si sta mobilitando per la grande manifestazione di domani a Piazza San Giovanni. Ci saremo, con le bandiere tricolori, come avevamo promesso e come tutti avevamo annunciato. Mi dispiace però dover scoprire a 24 ore dal suo svolgimento, che quella che doveva essere una manifestazione di tutti avrà in realtà i simboli della Lega, addirittura sul palco. Come se fossimo ...

Sciopero generale in Catalogna - Manifestanti chiudono la frontiera con la Francia : Gruppi di manifestanti indipendentisti catalani hanno interrotto diverse strade sin dalle prime ore della mattina: tra le strade interrotte anche quella alla frontiera con la Francia, chiusa in entrambi i sensi. Lo riferiscono fonti del governo.In Catalogna è il giorno dello Sciopero generale indetto dai sindacati indipendenti contro la sentenza che ha condannato a 100 anni di prigione complessivi i leader secessionisti.La tensioni in ...

Lega : Salvini - ‘Casapound a Manifestazione? piazza aperta a tutti’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Noi abbiamo aperto la piazza a tutti italiani buona volontà, poi ovviamente la piazza la organizza la Lega e sul palco interviene chi decide la Lega. Però sto giochino della piazza di fascisti fa ridere e non ci crede più nessuno…”. Lo dice Matteo Salvini a Terni quando gli viene chiesto della presenza di Casapound in piazza alla manifestazione di sabato. L'articolo Lega: Salvini, ...