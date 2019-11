Axl Rose dei Guns N ' Roses cade sul palco durante un concerto a Las Vegas

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 3 novembre 2019) Novella Toloni Il cantante della band idolo degli anni '90 è caduto rovinosamente sulmentre si stava esibendo nella celebre canzone "Knockin' On Heaven's Door" Brutta caduta per il leader delN's, Axlildel primo novembre a Las. La band statunitense si stava esibendo al Caesars Palace di Lasdavanti a migliaia di persone, quando il frontman ha perso l'equilibrio. Tutta colpa delscivoloso che ha fattore a terra il cantante. Axlstava cantando la celebre canzone di Bob Dylan "Knockin' On Heaven's Door" a bordo. Spostandosi all'indietro è però finito su una parte di pavimento bagnata, che lo ha fatto scivolare all'indietro. Nella caduta il cantante ha battuto violentemente la schiena, tanto che per alcuni minuti è rimasto a terra. Al pochi passi da lui il chitarrista Slash ha continuato con il suo ...

