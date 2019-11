Verissimo | Melissa Satta parla della crisi con Kevin Boateng | ‘La fine del matrimonio? Un

Fonte : tvzap.kataweb

(Di sabato 2 novembre 2019) “Un momento di distacco può servire per riordinare le idee. La cosa importante è risolvere il problema e capire se si può andare avanti”., ospite sabato 2 novembre aper la prima volta in televisione del riavvicinamento al marito, il calciatorefiorentina,Prince, dopo l’allontanamento avvenuto nel gennaio scorso.: ‘Stare insieme è sacrifico e compromesso’ “Ladell’ho vissuta come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio. I giovani di oggi – prosegue – devono riflettere sull’importanza di tenere unita la famiglia. Stare insieme è un sacrificio e un compromesso”.Prince, le foto delle nozze ...

