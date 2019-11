Stangata sulle auto aziendali | la lista dei modelli colpiti Ecco chi pagherà di più

Manovra - Stangata sulle auto aziendali - il governo fa mezza retromarcia : Modifiche in vista dopo le polemiche innescate dalla Stangata sulle auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti prevista nella bozza del disegno di bilancio per il 2020, con la relativa presa di posizione della filiera automotive e di alcune parti del governo. Il Mise ingrana la (parziale) retromarcia sulla norma che, dal prossimo primo gennaio, avrebbe triplicato limponibile tassabile, ridefinendo le percentuali degli aumenti e le ...

Stangata del governo indiano sulle telco : business a rischio - : Il governo dell' India chiede alle aziende delle telecomunicazioni di versare 920 miliardi di rupie, 13 miliardi di dollari, di licenze arretrate per lo spettro mobile: una Stangata che si abbatterà ...

Stangata sulle auto aziendali - 2 mila euro di tasse in più : la lista dei modelli colpiti Manovra - ultime modifiche : Quali sono i modelli coinvolti dal provvedimento che raddoppia le tasse per le auto inquinanti e le triplica per le super inquinanti? Secondo quanto contenuto nella bozza della manovra, i limiti sono gli stessi dell’ecotassa

Manovra - Stangata sulle auto aziendali : per gli utenti costi triplicati : Aumentano il fringe benefit per l’uso promiscuo e la trattenuta in busta paga. Nuove norme operative dal 2020. Esclusioni solo per gli agenti di commercio

Manovra - le coperture individuate dal Governo : maxi Stangata sulle sigarette - un pacchetto costerà “tra 10 e 40 euro” : La Manovra approvata nella notte dal Governo potrebbe lievitare oltre i 30 miliardi, di cui 23 necessari a fermare l’aumento dell’Iva. Le coperture saranno garantite per oltre 14 miliardi dalla flessibilità sul deficit, dal pacchetto antievasione stimato in circa 7 miliardi, dall’extra gettito di 3 miliardi legato al rinvio delle del versamento delle imposte per le partite Iva e dalla spending review. Le risorse mancanti ...

Manovra - taglio delle agevolazioni sulle ristrutturazioni casa : verso una Stangata fiscale : La «Manovra più a sinistra degli ultimi anni», come la chiama Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud, non dovrebbe contenere la revisione degli estimi catastali, e con essa l' aumento delle imposte sulla casa. Il condizionale è d' obbligo, perché pure in questo caso il governo dimostra di avere po