Perugia | maxi operazione antidroga | arrestate 150 persone | sequestrati quintali di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019) Oltre 150sono statedi sostanze stupefacenti del valore di decine di milioni di euro sono statinel corso di unaeseguita questa mattina a. Il blitz, messo in atto dai carabinieri in collaborazione con organismi di polizia nazionali e internazionali, è il risultato di un’indagine portata avanti da diversi anni dalla Procura die che ha permesso di smantellare “un’inedita e insospettabile organizzazione” di trafficanti internazionali di droga. “Oggi si è messo il sigillo su un’che si è sviluppata nel corso degli anni. Questo perché è stato necessario via via interrompere i divari fra flussi di stupefacenti”, ha commentato il procuratore della Repubblica di, Giuseppe Petrazzini in conferenza stampa.”Si è mirato a interrompere il flusso di ...

matteosalvinimi : ??Una ottima notizia! ?? Al quartiere Fontivegge di Perugia, dove la settimana scorsa ho potuto anche io ascoltare d… - repubblica : Perugia, maxi operazione antidroga dei carabinieri: oltre 150 arresti [aggiornamento delle 06:40] - SkyTG24 : Perugia, maxi operazione antidroga: 150 arresti -