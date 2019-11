I primi 20 anni di There Is Nothing Left To Lose dei Foo Fighters | quando Taylor Hawkins

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 2 novembre 2019) Se Nevermind dei Nirvana è la nostra adolescenza, The Colour And The Shape eIsTodei Foofanno parte di quel passaggio successivo durante il quale si è ancora più suscettibili nella scelta della musica da portare con sé mentre si ciondola verso scuola o verso il parco. Ilettori mp3 avevano fatto la loro comparsa e le audiocassette iniziavano a essere un vecchio ricordo, quasi il suggello di un ricambio generazionale che ci avvicinava all'era hi-tech nella quale oggi siamo completamente immersi. Il 2 novembre 1999IsTousciva al concludersi di un periodo travagliato per Dave Grohl. 5prima era morto Kurt Cobain e il dolore era ancora forte; il batterista William Goldsmith aveva lasciato la band e con lui lo storico amico Pat Smear - chitarrista turnista dei Nirvana nel 1993 - e i Fooerano ridotti a 3 ...

