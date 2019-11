Calabria | D’Ippolito M5S | ‘conta il programma | apriamo dibattito in Rete’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019) Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Lanon è una regione come le altre. Subisce, infatti, gli effetti devastanti della criminalità, della disoccupazione, del disavanzo sanitario e della mancata tutela ambientale: bonifiche sempre rinviate, ciclo dei rifiuti inesistente, inquinamento diffuso e perfino nascosto. A questo si aggiunga che la macchina amministrativa regionale è in mano a burocrati ‘quattro stagioni’, sopravvissuti a tutto e a tutti, responsabili in larga misura del mancato sviluppo e dell’uso improduttivo dei fondi europei”. Così inizia la lunga riflessione del deputato M5S Giuseppe D’Ippolito in vista del voto in.“Siamo vicini alle Regionali. Qui voglio dunque parlare, sia pure in breve, di idee e progetti. Non mi interessano i discorsi sulle alleanze, sui nomi, le sigle e gli schieramenti, che lascio ...