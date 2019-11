ATTENTATO IN ITALIA COME AL BATACLAN Ricercato | Non c' entro nulla col

Progettavano ATTENTATO in stile Bataclan : ricercati in Italia due albanesi : Sono ricercati, anche nel territorio Italiano, due cittadini di nazionalità albanese indicati come potenziali autori di un attentato terroristico. "Modalità di esecuzione - viene riportato in una nota riservata alle forze dell'ordine e di cui ha dato conto Open.online - stile teatro 'Bataclan' in Francia". Nella "nota di interesse operativo", in cui sono anche riportate le generalità e le foto dei due soggetti, i rappresentanti delle forze ...

ATTENTATO IN SOMALIA/ Truppe italiane nel mirino : c'entra Silvia Romano? : Nessuna vittima nell'ATTENTATO che ha colpiti due mezzi dell'esercito italiano in SOMALIA. Chi c'è dietro? I rapitori di Silvia Romano?