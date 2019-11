Udinese esonera Tudor dopo le sconfitte con Atalanta e Roma

L’Udinese cambia : esonerato Tudor - per ora in panchina ci va il vice : L’Udinese ha esonerato Igor Tudor. La decisione della società è arrivata dopo le ultime due sconfitte contro Atalanta e Roma, con ben 11 gol subiti. In attesa di scegliere un nuovo allenatore, contro il Genoa in panchina ci sarà Luca Gotti, il vice del tecnico croato. L'articolo L’Udinese cambia: esonerato Tudor, per ora in panchina ci va il vice sembra essere il primo su ilNapolista.

Udinese - esonerato Tudor : paga gli 11 gol subiti in due giornate. Tre in corsa per la panchina : Appena due giornate fa aveva la miglior difesa del campionato con appena 6 gol subiti. Poi sono arrivati improvvisamente il 7 a 1 contro l’Atalanta e il 4 a 0 contro la Roma. La bellezza di 11 gol che sono costati a Igor Tudor la panchina dell’Udinese: la società bianconera ha comunicato l’esonero del tecnico, ex difensore della Juventus, e affidato temporaneamente la panchina al suo collaboratore Luca Gotti che dirigerà la ...

Serie A calcio 2019-2020 - l’Udinese esonera Igor Tudor. Squadra affidata a Gotti - ipotesi Colantuono e Di Biagio : L’Udinese ha esonerato Igor Tudor, il croato non è più il tecnico della formazione friulana dopo le pesanti sconfitte contro Atalanta e Roma. La Squadra bianconera è stata dunque affidata temporaneamente a Luca Gotti in vista del match contro il Genoa a Marassi e in attesa di un nuovo allenatore. Si fanno i nomi di Stefano Colantuono e Gigi Di Biagio ma qualcosa si saprà di più all’inizio della prossima settimana, da non ...

