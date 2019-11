Papa:santi non simboli irraggiungibili

"Inon sonoma sono con i piedi per terra, vivevano la fatica quotidiana. Latà un traguardo che è il frutto della grazia di Dio.Dono e chiamata". Lo ha dettoFrancesco, prima di recitare l'Angelus con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro, nel giorno della festa di Ognis. Ha poi ricordato la giornata dei morti, pregando i fedeli di ricordarli. Domani messa alle catacombe di Priscilla a Roma, sulla via Appia proprio per i defunti.(Di venerdì 1 novembre 2019)