PAOLO VALLESI ' Ho avuto il cancro ma non è più un problema' | Vieni da me

Vieni da me - PAOLO VALLESI e Federica Moro si raccontano a Caterina Balivo : Una puntata intensa quella di Vieni da me di oggi. Nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo c’è stato spazio per emozionarsi, commuoversi, divertirsi e conoscere curiosità e aneddoti sugli ospiti che hanno accettato l’invito della conduttrice campana. Il momento più intenso ed emozionate della trasmissione, che ha fatto commuovere la stessa Caterina Balivo, è stato senz’altro quando è arrivato ospite Paolo Vallesi che si è letteralmente messo ...

BoB - Best Of Barone : 15 minuti da Red Ronnie con PAOLO VALLESI - Street Clerks - Michele Bovi e Mattia Bonetti : Il quarto appuntamento del format di Red Ronnie andato in onda lunedì 14 ottobre è stata una celebrazione di novità: il Barone Rosso, di cui OM è media partner, è qui riassunto con il BoB, Best Of Barone che in 15 minuti riassume il meglio della serata. È risaputo che lo storico conduttore di Roxy Bar sa creare sempre il giusto spazio per gli artisti e per la genuinità della musica dal vivo, e in questa occasione lo studio di Red Ronnie ha ...

Stasera una nuova diretta del Barone Rosso - con PAOLO VALLESI - Street Clerks - Mattia Bonetti e Michele Bovi : https://youtu.be/BNTFnKO0Q04 Stasera decolla una nuova puntata del Barone Rosso dalle 21 a mezzanotte con Paolo Vallesi, Street Clerks, Mattia Bonetti e Michele Bovi. Sarà in diretta nella homepage di OptiMagazine, su www.redronnie.tv e www.roxybar.tv In contemporanea poi anche sulle mie pagine Facebook, YouTube, Periscope, Twich con incursioni backstage su Instagram. Il Barone Rosso si afferma sempre più come l’unico ...