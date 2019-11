Lo chef che visse due volte

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 1 novembre 2019) Manila Alfano Quando scendi nel girone dell'inferno e senti di non aver altra scelta che mangiare. Abbuffarti di cibo eppure sentire di non essere mai sazio. «Mi svegliavo di notte per mangiare, il mio corpo chiedeva cibo. Ancora e in qualunque momento». LoUgo Patierno oggi riesce a sorridere ripensando al passato. Sono trascorsi dieci anni e ha lottato per risalire dal gorgo che lo stava portando giù. La sua ossessione per il cibo ha un inizio ben preciso quanto doloroso: è il 2009 e il terremoto a L'Aquila gli porta via la sua fidanzata. Una lacerazione che lo lascia interdetto, la depressione lo assale e gli ruba l'energia. Lascia il lavoro come cuoco alla Virtus Lanciano, la squadra di serie B e si rifugia a casa di un amico. Da questa tana uscirà solo di rado, per il resto passa le giornate a riempirsi la pancia per non sentire il vuoto. «Avevo perso lei e il ...

