Juventus | top e flop dopo 10 giornate | CR7 e Dybala ok | ' soffrono' Bernardeschi e De Ligt

Juventus - il Giudice sportivo ferma Rabiot : un turno di stop per lui : Juventus – Arrivate le decisioni del Giudice sportivo a seguito della decima giornata di Serie A. La sanzione più grave è quella comminata all’estremo difensore del Genoa Federico Marchetti “per avere, al dodicesimo del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale con plateale gestualità e proferendo espressioni irriguardose”. Juventus, un turno di stop per Rabiot Un turno di stop anche per ...

Pagelle Lecce – Juventus : Dybala si conferma Top - ecco chi è il flop : Pagelle Lecce Juventus – La Juventus non riesce a vincere nonostante i tantissimi tiri in porta e le tantissime occasioni. Un Lecce composto e molto quadrato, riesce a tenere botta alla squadra bianconera, che adesso rischiar di perdere la vetta della classifica a favore dell’Inter. Non basta una splendida prestazione di Paulo Dybala, autore del gol che ha portato in vantaggio la Juventus; i bianconeri si fanno raggiungere dai ...

Juventus - Dybala si riprende la vecchia signora : rinnovo e ingaggio top : Juventus – Doveva essere la notte di Cristiano Ronaldo ed invece ci ha pensato Paulo Dybala a rubare le prime pagine di tutti i giornali dopo la doppietta decisiva in Champions contro la Lokomotiv Mosca. Due gol pesantissimi per l’economia del girone della Juventus ed ancor di più per il futuro del fantasista argentino, partito in sordina ad inizio anno e capace man mano di ritrovare verve e spazio nelle complicate gerarchie ...

Pagelle Juventus Bologna - CR7 al top : Buffon immenso - De Ligt stecca : Pagelle Juventus Bologna – Juventus Bologna, partita sofferta per i bianconeri ma vittoria meritata. Il 2 a 1 degli uomini di Sarri mette al sicuro il primo posto in campionato e permette alla Juventus di mantenere l’imbattibilità. Il solito Cristiano Ronaldo con il sigillo numero 701 in carriera aveva portato in vantaggio i campioni d’Italia, a cui risponde Danilo con un eurogol sotto l’incrocio. Ad inizio ripresa ...

Mercato Juventus - la strategia di Paratici : cessione top a gennaio : Mercato Juventus – Fuori dalla lista Champions, appena tre apparizioni in stagione per un totale di 78 minuti: Emre Can si aspettava certamente un trattamento diverso dalla Juventus e nelle ultime settimane non ha mancato di far sentire il suo disappunto. Una situazione che a gennaio potrebbe portare ad una separazione: dall’Inghilterra giungono conferme sull’interesse del Manchester United con ‘skysports.com’ che ...

Mercato Juventus - in arrivo 60 milioni : grazie ad Allegri e due cessioni top : Mercato Juventus – La Juventus è spettatrice fortemente interessata delle vicende in Premier League dove attende in particolare le mosse di Manchester United e Tottenham che, in crisi, stanno ragionando sulla possibilità di cambiare allenatore e tra i nomi più caldi per la successione rispettivamente di Ole Gunnar Solskjaer e di Mauricio Pochettino c’è Massimiliano Allegri. Il quale con un trasferimento in Inghilterra potrebbe ...

Icardi - frecciatina all'Inter : 'La Juventus rimane il top' : La Juventus è pronta a disputare la partita di sabato 19 ottobre alle ore 20:45 contro il Bologna di Mihajlovic che, per la felicità di tutti, potrebbe essere in panchina a seguire la sua squadra. Nonostante però sia ritornato l'argomento principale il calcio giocato, alcuni media sportivi danno molta rilevanza alle notizie di calciomercato, alcune delle quali arrivano soprattutto dalle interviste dei protagonisti. Di recente la Gazzetta dello ...

Stipendi : da Eni - Enel alla Juventus - la top ten delle società in Italia che pagano di più il Ceo : Lo «Stipendio» medio di un amministratore delegato di una società quotata al Ftse Mib è di 1,2 milioni di euro l’anno. Ci sono però società che riconoscono dai 4,5 milioni in su. Il record va a Tamburi investment dove il compenso totale del Ceo è di 7,7 milioni di euro. Nella top 10 anche Eni, Salini Impregilo e Juventus

Top e flop in casa Juventus - Pjanic metronomo del centrocampo : Miralem Pjanic è diventato ormai una pedina indispensabile per la Juventus di Maurizio Sarri. Il centrocampista bosniaco ha disputato un ottimo inizio di stagione dimostrandosi l'uomo in più, colui che detta i ritmi della partita. Pjanic, il migliore Dopo le prime sette giornate di campionato la Juventus è tornata in testa alla classiifica, la squadra di Maurizio Sarri nell'ultimo turno ha superato al 'Meazza' l'Inter di Antonio Conte per 2 a 1, ...

Juventus - gli stipendi dei dirigenti : Paratici al top : stipendi dirigenti Juventus – Poco più di 2,8 milioni di euro lordi. E’ questo lo stipendio di Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, per la stagione 2018-2019. E’ quanto emerge dalla relazione sulla remunerazione della società bianconera pubblicata in vista dell’assemblea dei soci. Paratici, tra retribuzione fissa (1,96 milioni di euro lordi), bonus (0,86 […] L'articolo Juventus, gli stipendi dei ...

Juventus Bayer Leverkusen - c’è una promozione a sorpresa : pagelle - top e flop! : Juventus Bayer Leverkusen- La Juventus schianta il Bayer Leverkusen per 3-0 e vola al comando della classifica insieme all’Atletico Madrid. Pochi dubbi, tante conferme e una mole di gioco che inizia a soddisfare il tecnico bianconero e i suoi tifosi. Super prestazione da parte di Higuain ,autore del gol del momentaneo vantaggio bianconero, poi arricchito dal gol di Bernardeschi e dal sigillo di Ronaldo. Una Juventus decisamente positiva, ...

Dybala Juventus - futuro lontano da Torino? Nuovo assalto di un top club : Dybala Juventus – Nonostante l’infortunio di Douglas Costa anche in Atletico Madrid-Juventus Paulo Dybala non sarà in campo, almeno per quanto riguarda le formazioni iniziali. Utilizzato sin qui con il contagocce (14 minuti contro il Napoli), la Joya resta comunque uno dei profili più apprezzati in Europa e molti club stanno chiedendo informazioni sulla sua situazione. Nonostante i tentativi falliti in estate, non è escluso ...

Juventus : Douglas Costa rischia un mese di stop - Pjanic potrebbe recuperare a breve : La Juventus in questi giorni deve fronteggiare il problema infortuni, che ha riguardato in particolar modo due dei giocatori che in questi prime tre giornate di campionato italiano sono stati titolari. A Firenze al settimo minuto del primo tempo si è infortunato Douglas Costa, il centrocampista offensivo brasiliano ha rimediato un risentimento al flessore della coscia destra, che lo ha portato ad essere sostituito da Bernardeschi, accolto da una ...

Mercato Juventus - alla ricerca del vice Alex Sandro : 3 nomi top nel mirino : Mercato Juventus – La cessione di Leonardo Spinazzola alla Roma, in cambio di Luca Pellegrini (passato al Cagliari in prestito secco), ha aperto un buco sulla fascia sinistra della Juventus. Il reparto può contare sul solo Alex Sandro come mancino puro, mentre in quella posizione potrebbero giocare sia Danilo che De Sciglio da adattati per far rifiatare il brasiliano. Dunque, le soluzioni per Maurizio Sarri non mancano, ma a gennaio la ...