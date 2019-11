Forti dolori addominali | la suora va in ospedale e scopre di essere incinta

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 1 novembre 2019) Accusae si reca inndo così di: protagonista una, che si è rivolta alle cure del pronto soccorso dell’di Sant’Agata Militello, nel Messinese. I medici, espletati gli esami di rito, si sono subito accorti che era in atto una gravidanza, ancora in fase iniziale, di poche settimane. Sul caso vige il massimo riserbo, ma la religiosa, da anni in servizio presso un istituto collegio di un piccolo centro nel cuore dei Nebrodi, sarebbe stata subito trasferita ad altra sede. “C’è il rammarico per quanto avvenuto. Sono cose che dispiacciono. La nostra comunità di 1.200 abitanti è sconcertata. La situazione è stata gestita male e non in modo riservato come si doveva,” ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco di Militello Rosmarino. Il primo cittadino, che conosce bene la, ha sottolineato ...

