Epic Games Store introdurrà lista dei desideri | recensioni e molto altro col prossimo

SOMA e Costume Quest disponibili gratuitamente su Epic Games Store : Puntuale come un orologio svizzero, Epic Games Store ha reso disponibili i nuovi giochi gratuiti di Questa settimana, parliamo del duo SOMA e Costume Quest, naturalmente se volete metterci le mani sopra dovrete necessariamente creare un account Epic Games Store e scaricare il launcher dedicato, tuttavia non avrete bisogno di nessun tipo di abbonamento."SOMA è un gioco horror fantascientifico di Frictional Games, i creatori di Amnesia: The Dark ...

EA sulla possibilità di supportare anche Epic Games Store : "siamo aperti a nuove collaborazioni" : Nella giornata di ieri vi avevamo comunicato come EA abbia annunciato la collaborazione con Valve in modo da portare i suoi giochi, oltre ad EA Access, all'interno della piattaforma Steam.A partire da Star Wars Jedi: Fallen Order, e includendo anche diversi altri titoli come Apex Legends, FIFA 20, Battlefield 5 e The Sims 4, i giochi EA saranno disponibili anche su Steam, consentendo anche il cross-play in multiplayer su Steam e Origins. Ciò ...

Death Stranding per PC sarà un'esclusiva Epic Games Store? : Il publisher 505 Games sta ricevendo tantissime domande sulla potenziale esclusività di Death Stranding per Epic Games Store dopo aver confermato che pubblicherà il gioco su PC. L'editore ha condiviso l'annuncio a sorpresa ieri, ma non tutti sono entusiasti della notizia.Su Twitter, 505 Games ha dichiarato che è "incredibilmente entusiasta" di annunciare che pubblicherà Death Stranding su PC il prossimo anno, ma molte delle oltre 200 risposte al ...

Epic Games Store sfida Steam e si rifà il trucco : ecco il nuovo look grafico : La nascita di Epic Games Store non ha solo dato uno scossone alla distribuzione e fruizione dei videogame su PC, ma anche creato diverse polemiche all'interno dello stesso settore. Sul finire dello scorso anno - era dicembre 2018 - la software house americana decise infatti di sfidare a muso duro lo strapotere del colosso Valve e del suo Steam, lanciando il proprio negozio online con una politica quantomeno aggressiva. Spazio allora a ...

L'esclusività di Epic Games Store è come Netflix ed i titoli per console secondo uno sviluppatore di Frostpunk : La battaglia delle esclusive su PC tra Steam ed Epic Games Store sembra non finire mai e molti che lavorano nell'industria del gaming hanno pareri discordanti a riguardo. Recentemente, Pawel Miechowski, durante un'intervista ha detto la sua a riguardo.secondo lo sviluppatore, Epic Games Store e ogni altra piattaforma di vendita di giochi non è altro che un negozio. Proprio come si ottiene God of War solo nel negozio digitale di Sony, Epic Games ...

Fortnite : Epic Games querela un tester per i leak sul Capitolo 2 : Epic Games ha querelato Ronald Sykes, uno dei tester di Fortnite, per aver svelato dettagli e informazioni sul Capitolo 2 prima del lancio.Nella causa la compagnia incolpa Sykes, che ha avuto accesso ai nuovi contenuti verso la fine di settembre, di aver diffuso dettagli sulla Stagione 11 in anticipo "alle spese di Epic e dei giocatori della community di Fortnite" rovinandogli così la sorpresa.Sykes è accusato di aver condiviso tali informazioni ...

L'installer di Fortnite si trasforma nell'app Epic Games e l'Epic Games Store sta per sbarcare su Android : In tutto questo tempo, se un giocatore voleva scaricare Fortnite su Android non doveva far altro che andare su Google Play Store e scaricare L'installer apposito. Ebbene, ora le cose sembra che stiano per cambiare.Oggi Epic Games, l'editore del Battle Royale, ha annunciato su Twitter che il programma di installazione di Fortnite sta cambiando nome nell'app Epic Games. Mentre questo non sembra un grosso dettaglio, probabilmente significa che ...

L’app Epic Games preannuncia l’imminente arrivo di Epic Games Store su Android : Epic ha annunciato all'inizio di quest'anno che Epic Games Store si sarebbe fatto strada su Android, quindi il cambio di nome dell'installer di Fortnite nell'app Epic Games suggerisce che la versione Android di Epic Games Store è imminente. L'articolo L’app Epic Games preannuncia l’imminente arrivo di Epic Games Store su Android proviene da TuttoAndroid.

La tentacolare Tencent : il colosso cinese ha le mani in pasta in Activision - Ubisoft - Epic Games e molti altri : Sulle nostre pagine abbiamo spesso parlato di Tencent sottolineando quanto il colosso cinese sia una potenza impossibile da ignorare nell'universo videoludico e non solo. Va però detto che spesso questo nome non viene associato a progetti precisi o a iniziative particolarmente vicine al nostro territorio e in generale al mercato occidentale. Ovviamente sottovalutare questa compagnia è un errore non da poco.Recentemente il senior analyst di Niko ...

Layers of Fear e QUBE 2 sono disponibili gratuitamente su Epic Games Store : Epic Games continua con le offerte di giochi settimanali gratuiti sul suo Epic Games Store.A partire da ieri, 24 ottobre, sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma Layers of Fear e QUBE 2. Si tratta dell'horror di Bloober Team e del puzzle game di Toxic Games.L'offerta per i due giochi si concluderà il prossimo 31 ottobre, quando i titoli saranno sostituiti dal survival horror SOMA di Frictional Games e Costume Quest di Double Fine ...

Secondo gli sviluppatori di Goat Simulator una "forte minoranza" sta criticando la politica di Epic Games : Satisfactory, il nuovo gioco open world di Coffee Stain Studios è un'esclusiva Epic e lo sviluppatore di Goat Simulator ha recentemente spiegato i vantaggi nel prendere questa decisione dal punto di vista di una maggiore sicurezza finanziaria. Una sicurezza che, però, ha tolto una parte del supporto dei fan.Parlando con PCGamesN, la UI e UX designer Nathalie Verwei ha spiegato i vantaggi di prendere un accordo di esclusività. "Penso che come ...

Gli sviluppatori di Arise : A Simple Story e gli accordi di esclusività con Epic Games Store : "la concorrenza è un bene per tutti" : In un'intervista di Techland con Segmentnext, lo studio dietro Arise: A Simple Story, si è discusso del mercato del PC gaming e lo studio ha confermato che il titolo rimarrà un'esclusiva Epic Games Store per 12 mesi.Questo è simile a come Borderlands 3 ha trattato la sua esclusività iniziale. Per i sei mesi iniziali il gioco sarà disponibile su Epic Games Store in esclusiva. Ecco cosa ne pensa Techland riguardo alla situazione degli Store ...