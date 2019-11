Conte | “Var? Ci fosse uno strumento così per gli allenatori Gli arbitri stiano sereni”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 1 novembre 2019) L’Inter sarà impegnata domani alle 18 a Bologna. E’ reduce dalla vittoria col Brescia del turno infrasettimanale. Martedì ci sarà invece la sfida di Champions League a Dortmund, contro il Borussia. L’allenatore, Antonioha parlato in conferenza stampa di questi ed altri argomenti. Che gara si aspetta domani? “Il Bologna è un’ottima squadra, fa dell’intensità la sua arma migliore. E’ in un buon momento di forma nonostante lo stop di Cagliari. Dovremo fare la nostra gara e ribattere colpo su colpo. Sarà una gara intensa e dare tutti il 100%. Su Lautaro “Conta il presente, guardando il presente si può costruire il futuro. Ha fatto ottimi progressi, ha importanti margini di miglioramento. Lui deve continuare a lavoraresapendo che può migliorare. Le notizie di mercato… ne escono talmente tante. Le mie preoccupazioni sono ...

