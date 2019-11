CAOS MIGRANTI Patto con la Libia | ecco perché Zingaretti obbedirà a Di Maio

CAOS MIGRANTI/ Il ricatto di Erdogan è un regalo di Bush - Blair ed Europa : In Europa ci si dimentica che la Turchia persegue una politica di sicurezza nazionale. Motivata dal CAOS che Usa, Uk e Ue hanno creato o avallato

CAOS MIGRANTI/ Così la Germania svela il "bluff" di Malta : L'incontro tra i ministri dell'Interno dell'Ue rivela la fragilità delle strategie messe finora in campo dall'Europa sul problema MIGRANTI

Tunisia - nuova frontiera dell’emergenza migranti dopo la Libia : migliaia di migranti - sistema nel CAOS : La nuova frontiera dell’emergenza migratoria in Nord Africa oltre alla Libia adesso è anche, e soprattutto, la Tunisia, paese dal quale secondo le statistiche del Viminale arriva il maggior numero di migranti lungo la rotta del Mediterraneo centrale: oltre 1.700 sui 6.600 sbarcati in Italia da inizio anno. Con la Tripolitania ridotta a ferro e fuoco, dove milizie e gruppi di criminali si spartiscono il business degli africani in fuga verso ...