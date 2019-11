Almeno 4 morti in una sparatoria a un party di Halloween in California : Numerose le persone rimaste ferite nella casa affittata su Airbnb appositamente per la festa. Intanto una bambina di 7 anni colpita da uno sparo a Chicago è ricoverata in gravi condizioni

Camion precipita in un burrone : Almeno 19 morti e 22 feriti : almeno 19 persone sono morte e altre 22 rimaste ferite ieri sera nel nord delle Filippine quando un Camion con 40 a bordo è precipitato in un burrone mentre percorreva una strada di...

Incendio su un treno in Pakistan - Almeno 65 i morti : almeno 65 persone sono morte in un Incendio su un treno passeggeri nel Pakistan centrale. “In base alle informazioni finora raccolte, 65 persone sono morte e 40 persone sono rimaste ferite”, ha riferito il ministro alla Salute del Punjab Yasmin Rashid all’Afp. Drammatiche le immagini mandate in onda dalle televisioni locali: fiamme che si sprigionano dalle carrozze del treno colpito, passeggeri che piangono, scene di ...

Los Angeles - sparatoria durante una festa di Halloween : Almeno tre morti e nove feriti : almeno tre persone sono state uccise e altre nove ferite in una sparatoria avvenuta durante una festa di Halloween nel sud di Los Angeles, martedì. Lo riportano le autorità locali. L'articolo Los Angeles, sparatoria durante una festa di Halloween: almeno tre morti e nove feriti proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Violenti scontri" in Siria tra turchi e lealisti. Ong : "Morti Almeno 7 militari siriani" : almeno sette militari Siriani sono stati uccisi e altri 14 sono rimasti feriti negli scontri con le forze militari turche nel nord-est della Siria, nei primi combattimenti tra i due eserciti nella regione a est dell’Eufrate. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. Per il momento, i media governativi Siriani non smentiscono e non confermano questa circostanza.“Violenti scontri” sono avvenuti tra ...

USA - sparatoria a una festa di studenti universitari : Almeno due morti e 12 feriti : E' di almeno due morti e dodici feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, il bilancio di una sparatoria avvenuta in una sala di Greenville dove si stava svolgendo una festa, poco fuori Dallas, in Texas. Quando un uomo ha premuto il grilletto sulla folla nella sala si stava svolgendo un party degli studenti della Texas A&M University Commerce.Continua a leggere

Maltempo Giappone - Almeno 10 morti/ Piogge torrenziali e frane dopo tifone Hagibis : Maltempo Giappone, situazione di emergenza a Chiba e Fukushima: bilancio di nove morti, le autorità hanno evacuato le aree abitate.

Maltempo Giappone - 10 morti - Almeno 3 dispersi per le piogge torrenziali : 10 persone hanno perso la vita e altre 3 sono disperse a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute sul centro del Giappone, a sole due settimane dal passaggio mortale del tifone Hagibis. Secondo quanto fanno sapere le autorità locali, nove persone sono morte a causa di frane e inondazioni: tra queste due uomini anziani sono stati ritrovati annegati nelle auto, nella zona di Chiba, a sud-est di Tokyo. Le immagini aeree hanno mostrato i ...

Giappone - maltempo : Almeno 10 i morti : 7.22 almeno 10 morti e 4 dispersi in Giappone per le piogge torrenziali che hanno investito il Paese. La perturbazione ha provocato allagamenti e frane in aree dell'arcipelago centro e nord orientale. I maggiori danni si registrano nelle prefetture di Chiba, Fukushima e nella città di Iwaki, a nord-est di Tokyo, dove si sono rese necessarie evacuazioni. Cancellati 20 voli all'aeroporto di Narita e alcuni servizi ferroviari nelle prefetture di ...

Negli ultimi due mesi in Zimbabwe Almeno 55 elefanti sono morti a causa della siccità : Negli ultimi due mesi almeno 55 elefanti del parco nazionale Hwange, in Zimbabwe, sono morti di fame e sete a causa della siccità che ha colpito il paese. Oltre alla siccità, a contribuire alla morte di così tanti esemplari c’è stato