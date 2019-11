Alessio Boni diventa padre

Fonte : blogo

(Di venerdì 1 novembre 2019) L'attore, molto noto per le sue partecipazioni a fiction di Rai1 come Un passo dal cielo e La strada di casa, sta perre: l'uomo, 53 anni aspetta un figlio dalla fidanzata Nina Verdelli, di 35 anni.ha dichiarato al settimanale Oggi: “Nascerà a marzo. Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia. Perché più me lo auguravo e più non succedeva niente. Alla fine sono stato zitto ed ecco che è arrivato”. L'attore ha proseguito: “La famiglia nasce con l'unione di due persone e il pargolo che arriva. Il matrimonio è un contratto. Lei ha bisogno di un contratto per l'amore? Io no, non ne ho bisogno. E la mia compagna neanche, altrimenti non starebbe con me. Inoltre i figli delle coppie non sposate hanno ormai gli stessi diritti di quelli nati nel matrimonio, quindi non c'è motivo”. Foto: account Instagram...

