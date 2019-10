Questa funzione di Facebook Messenger farà contenti i fanatici della privacy

Forse Questa funzione dei Google Pixel 4 non arriverà sui modelli precedenti : Google conferma che la funzione schermo vigile è attualmente una esclusiva dei nuovi Google Pixel 4 e 4 XL L'articolo Forse questa funzione dei Google Pixel 4 non arriverà sui modelli precedenti proviene da TuttoAndroid.

Con Questa funzione non dimenticherete più di rispondere a un SMS : La versione 5.2 di Google Messaggi permette di impostare promemoria per gli SMS in arrivo L'articolo Con questa funzione non dimenticherete più di rispondere a un SMS proviene da TuttoAndroid.