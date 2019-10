Mattarella | “Un futuro sostenibile si basa su un’avveduta gestione e tutela del risparmio”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) “L’avvio di un nuovo ciclo nella vita delle istituzioni europee ha posto al centro delle responsabilità del continente la transizione a un modello produttivo e di vita neutrale dal punto di vista climatico. Mobilitare le risorse per una società ispirata al criterio della sostenibilità offre l’opportunità di una transizione ecologicata sull’innovazione, con benefici diffusi. Unsisudel risparmio, sancita nella nostra Costituzione“: è il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio, inviato al presidente dell’Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio Spa, Francesco Profumo in occasione della 95ª Giornata mondiale del risparmio. L'articolo: “Unsisudel risparmio” Meteo Web.

patriziaprestip : #Meloni: non possiamo permettere che questa maggioranza scelga un Presidente della Repubblica, odiato come loro. S… - Quirinale : #Mattarella: La persona malata non può essere mai abbandonata, e ha sempre diritto a una cura umana, un’assistenza… - Quirinale : #Mattarella: spesso, molti giovani debbono lasciare il nostro Paese, cercando altrove opportunità che qui tendono… -