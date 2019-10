Loretta Goggi torna alla conduzione | addio a Tale e Quale Show?

A Raccontare Comincia Tu - Anticipazioni : ospite della seconda puntata di stasera - Loretta Goggi : ospite del secondo appuntamento con la nuova edizione dello show di Rai 3 che vede Raffaella Carrà nei panni di intervistatrice, Loretta Goggi.

Loretta Goggi con un nuovo show su Rai Uno: il gossip: Loretta Goggi protagonista di un nuovo programma su Rai Uno? È un periodo davvero intenso per Loretta Goggi. A 69 anni l'imitatrice, conduttrice, cantante e attrice è una delle più richieste in tv e al cinema. Tra Tale e Quale show, film e varie ospitate, tutti vogliono Loretta. E la Rai non resta di certo […]

A raccontare comincia Tu Raffaella Carrà torna su Rai 3 con le sue interviste Appuntamento con Loretta Goggi e il racconto di una vita e di una carriera Prosegue la seconda edizione composta da 4 interviste di A raccontare comincia Tu il programma che ha riportato in tv Raffaella Carrà nelle vesti di intervistatrice, portandola a incontrare diversi personaggi della musica, dello sport, del cinema, delle televisione che si raccontano in compagnia ...

Moscow International Film Festival - a Loretta Goggi il premio come miglior attrice per 'Sogni' : Nel corto di Angelo Longoni interpreta una donna malata di Alzheimer. Il riconocimento consegnato durante la Festa del...

Loretta Goggi: Con Raffaella Carrà non c'è mai stata rivalità: Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Loretta Goggi chiarisce una volta per tutte il suo rapporto con Raffaella Carrà: "Mai state rivali, siamo buone conoscenti e tra di noi c'è dell'affetto". La giurata di "Tale e Quale Show" sarà protagonista di una puntata di "A raccontare comincia tu", il programma di interviste della Carrà in onda il giovedì su Rai3. Per l'occasione la location sarà un golf resort dell'Argentario, dove Loretta Goggi era ...

Loretta Goggi svela un retroscena su Salemme-Panariello a Tale e Quale: Loretta Goggi fa una confessione su Giorgio Panariello dopo Tale e Quale Show Super impegnata tra tv, cinema e fiction, Loretta Goggi ha rotto il silenzio sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, parlando di Tale e Quale Show e dei suoi compagni di avventura in giuria: Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. "Ci vogliamo bene, ci stimiamo tanto. Giorgio mi ha chiesto: "Loretta quando mi inviti a cena a casa tua? Ti voglio conoscere ..."

Loretta Goggi fa una confessione drammatica : “Sono sopravvissuta” : Tale e Quale Show, Loretta Goggi parla del marito morto: “Sono sopravvissuta al dolore” Ha rilasciato una lunga e toccante intervista pubblicata sulle pagine del numero del settimanale DiPiù uscito in edicola oggi Loretta Goggi, giurata di Tale e Quale Show fin dalla prima edizione, con la quale ha parlato molto, più che della sua carriera, della sua vita privata, in particolare del marito Gianni Brezza, morto il 5 aprile 2011 in ...

Il debutto è previsto per giovedì 24 ottobre in prima serata su Rai3 per la seconda edizione di A raccontare comincia tu. Il programma condotto da Raffaella Carrà che torna in televisione dopo la prima serie, vedrà come super ospite, anzi super protagonista un vecchio e caro amico di Raffaella e grande icona della musica leggera italiana: Renato Zero.

