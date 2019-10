La proposta di Cucchi | “I dialoghi tra gli arbitri vanno ascoltati”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Il giornalista Riccardolancia un’idea che potrebbe aiutare a placare le polemiche sulle scelte arbitrali., tramite il proprio profilo Twitter, propone di rendere pubbliche le conversazione tra VAR e direttore di gara. Il tweet Credo sia giunto il momento di dare la parola agliascoltando i lorodurante la gara, o in conferenza stampa. Non servirà ad azzerare le polemiche, ma forse aiuterà a comprendere le ragioni delle loro scelte in campo e al #Var. #NapoliAtalanta #JuveGenoa — riccardo(@Riccardo) October 30, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Chiariello appoggia ADL: “Il Napoli è stato defraudato, ma ci sarà anche la beffa” Furia De Laurentiis: “Nicchi e Rizzoli senza di noi farebbero la fame! Doveva rivederlo! Buttare fuori Ancelotti una cafonata, non ne possiamo più…” San Paolo che scandalo! Edo ...

SimoneGioia96 : @CucchiRiccardo Finalmente sento una proposta intelligente sulla questione arbitri. D'altronde da un signore del ca… - FrancoBlog49 : RT @RedattoreSocial: Caso #Cucchi, la proposta: proiettare “Sulla mia pelle” alla #Dozza #carcere #giustizia (Area abbonati) - RedattoreSocial : Caso #Cucchi, la proposta: proiettare “Sulla mia pelle” alla #Dozza #carcere #giustizia (Area abbonati) -