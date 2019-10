Il Collegio 4 | tra Roberta e Gianni sarebbe sbocciato l' amore

Il Collegio 4 : Entra una Nuova Voppia di fidanzati! Ecco chi sono! : Il Collegio continua ad appassionare molti telespettatori che seguono le avventure scolastiche e non solo dei ragazzi. Essendo adolescenti, i collegiali oltre che a studiare pensano anche alle prime storie d’amore, ed infatti è già nata una coppia, quella formata da Gianni e Roberta. Adesso arriverà un’ altra coppia che entrerà la prossima puntata. Ecco chi sono. Il Collegio 4 in queste prime puntate ha avuto un ottimo successo di ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 29 ottobre : La strada di casa chiude sfiorando i 4 milioni - Il Collegio batte Titanic : Manco a dirlo è Ra 1 a vincere il prime time di martedì 29 ottobre con l’ultima puntata della fiction ‘La strada di casa’ vista da 3.950.000 telespettatori pari a uno share del 17,32%. Ascolti tv prime time Testa a testa tra ‘Il Collegio‘ su Rai2, che ha ottenuto 2.252.000 telespettatori e il 9,72% di share, e ‘Le Iene’ che su Italia1 ha totalizzato 2.141.000 telespettatori e il 12,78% di share. Terzo ...

Ascolti TV | Martedì 29 ottobre 2019 La Strada di Casa chiude al 17.3%. Le Iene 12.8% - Il Collegio 9.7% : La Strada di Casa 2 - Sergio Rubini Su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 3.950.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 Titanic – Prima Parte ha raccolto davanti al video 1.887.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.252.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 2.141.000 spettatori (12.8%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto ...

Ascolti TV | Social Auditel 29 ottobre 2019 : Il Collegio record nel trending topic - Titanic fa il doppio di Tweet de “La Strada di Casa 2” : Auditel 29 ottobre 2019: Il Collegio tocca oltre 30.000 Tweet e supera Brescia-Inter Numeri pazzeschi, almeno sui Social, per la prima puntata de “Il Collegio”. Il reality di Rai 2 ...

Il Collegio 4 - è amore tra Roberta Zacchero e Gianni Musella : Sboccia l’amore a Il Collegio 4. Stando a quel che mostrano i social network sarebbe nata una simpatia tra due protagonisti della quarta edizione del docu-reality attualmente in onda su Rai 2. Si tratta di Roberta Zacchero e Gianni Musella. Nelle story dei due infatti appare una foto in cui si tengono per mano con tanto di cuore disegnato e la scritta “Tu insegnami a volare”. Chi sono Roberta Zacchero e Gianni Musella Roberta ...

Il Collegio : È Nata la Prima Coppia. Ecco di Chi Si Tratta! : Il Collegio è iniziato da poco tempo è già abbiamo potuto conoscere i ragazzi che ne fanno parte. Tra i collegiali ci sono quelli più ribelli e quelli più timidi, c’è stato già un abbandono e adesso, come è normale tra adolescenti, è spuntata anche la Prima Coppia. Ecco di chi si tratta. Il Collegio è iniziato solo da pochi giorni, e già i telespettatori di Rai 2 hanno potuto conoscere meglio i ragazzi che ne fanno parte. In questa ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 22 ottobre : vince La strada di casa 2 - partenza record per Il Collegio 4 : Vittoria della fiction ‘La strada di casa 2‘ con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere che si è aggiudicata la gara degli Ascolti nel prime time del 22 ottobre con 3.821.000 telespettatori (share 16,1%). Ascolti tv prime time Su Canale 5 la partita di Champions League Manchester City-Atalanta ha ottenuto 3.143.000 telespettatori (share 12.36%). Da segnalare su Rai2 l’ottimo esordio per la quarta stagione de ‘Il ...

Classe Il Collegio 4 - ammessi e non/ Mario Tricca ottiene il banco col tradimento? : Il Collegio 4, chi sono gli ammessi e non ammessi? Cinque ragazzi non passano la prova d'ammissione ma non è finita. Saranno uditori per una settimana

Ascolti TV | Martedì 22 ottobre 2019. La Strada di Casa 16.1% - la Champions 12.4%. Parte bene Il Collegio (10.7%) - record per Uomini e Donne (24.9%) : La Strada di Casa 2 - Alessio Boni Su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 3.821.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Manchester City-Atalanta ha raccolto davanti al video 3.143.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.433.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Italia 1 Le Iene show ha catturato l’attenzione di 1.897.000 spettatori (11.3%). Su Rai3 ...