Fca-Peugeot | fusione alla pari | nessuna chiusura di fabbriche E il titolo vola in borsa

Fca -Peugeot : “Non si chiuderanno stabilimenti. Saremo leader mondiale della mobilità sostenibile” : Il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione sarà controllato al 50% dagli azionisti del gruppo Psa e al 50% dagli azionisti di Fca, comunicano. A quanto si apprende, John Elkan dovrebbe diventare presidente, mentre Carlo Tavares sarà il Ceo. Dalla fusione si attendono circa 3,7 miliardi di euro in sinergie annuali a breve termine che "non si basano su alcuna chiusura di stabilimenti", comunicano le società.Continua a leggere

