Dramma a Cuneo | scende dal bus e viene investita | Alessandra muore in strada a 14 anni

Dramma a Cuneo - travolto da una mietitrice nei campi : Paolo muore a 32 anni : La vittima è Paolo Aimetta, agricoltore del posto che è deceduto all'ospedale Santa Croce di Cuneo dove era stato trasportato in condizioni disperate. È stato travolto accidentalmente da un grosso macchinario agricolo mentre era al lavoro nei campi per raccogliere fagioli a Fossano, in provincia di Cuneo.