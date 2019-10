Fonte : wired

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Non c’è domanda più affascinante: siamo soli nell’universo o esistono altre forme di vita altrettanto complesse? La risposta è molto complessa – e in larghissima parte ancora ignota – ma la domanda torna ciclicamente, anche a causa degli annunci sulle scoperte di pianeti che somigliano alla Terra. In questo video l’astronoma Jill Tarter, che ha diretto il Center for Seti Research (Seti sta per Search for Extraterrestrial Intelligence), risponde alle domande più ricorrenti sul tema, via Twitter. La studiosa chiarisce subito che, se fosse accertata la presenza di forme complesse di vita extraterrestri, governi ed enti scientifici non avrebbero motivo di custodire un così grande segreto: niente complotti per insabbiare tutto, quindi. Occhio anche ai reali rapporti di forza tra umani ed extraterrestri: secondo Tarter, in caso di incontro ravvicinato non saremmo noi a ...

MilanoCitExpo : Un’astronoma di fama ti spiega gli alieni #DipartimentoInnovazioneTecnologia -