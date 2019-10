Salute | tumore al seno | una donna su tre aspetta le cure di una Breast Unit 

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Quasi una paziente su tre riferisce di non essere stata curata in unaUnit, cioè in un Centro dilogia multidisciplinare. Né riceve le informazioni necessarie per poter scegliere con consapevolezza dove rivolgersi. A cinque anni dalla legge che stabilisce l’istituzione delleUnit, un’indagine condotta dall’Istituto di Ricerca SWG fotografa per la prima volta lo scenario, riportato dalla voce delle pazienti stesse. La ricerca è al centro della campagna ‘Chiedo di +’, realizzata da EuropaItalia con il supporto incondizionato di Roche, presentata oggi al Senato della Repubblica e i cui risultati sono stati riassunti in 10 punti nel Manifesto ‘Chiedo di +’. “Dal dicembre 2014, quando la Conferenza delle Regioni ha recepito le linee di indirizzo ministeriali, i centri dilogia sono stati avviati gradualmente in quasi tutto il territorio ...

