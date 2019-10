LIVE Fognini-Shapovalov | Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | 6-3 2-5 | il canadese

Fonte : oasport

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Perfetta questa volta la volèe del. 0-15 Non passa la volèe di. 3-5 Buon game di, che ora ha l’ultima speranza di break per restare nel set. 40-15 Altro errore di. 30-15 Sbaglia con il dritto il. 2-5 Niente da fare per. Altro game facile per. 40-0 Scappa via la risposta di Fabio. 30-0non riesce a trovare il passante di rovescio in corsa. 15-0 Scambio durissimo e alla finesbaglia con il dritto. 2-4 Buon game di, che deve cercare il break. 40-15sfonda con il dritto. 30-15 Dritto vincente di. 1-4 Non si gioca sul servizio del. 40-0 Altro ace di. 30-0 Ottima prima esterna del. 1-3stecca con il dritto e c’è il break per. 30-40 Perfetto schema servizio-dritto per ...

