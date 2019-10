La radio per i soccorritori diventa smart grazie all’assistente vocale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Inon comunicano viaphone, usano appositeche devono resistere alle intemperie e che non devono distrarre chi le usa dalle persone in difficoltà o in pericolo.che però si devono evolvere, racchiudendo le tecnologie moderne per semplificare le operazioni di soccorso. A questo ha pensato Motorola Solutions, azienda che non ha nulla a che vedere con il marchio Motorola legato agliphone, e che è di proprietà di Lenovo. La nuova” per gli agenti di pubblica sicurezza si chiama APX Next, e si distingue per la presenza di un assistente virtuale e di un display touchscreen. Come gliphone, si connette utilizzando le reti LTE oltre alle tradizionali frequenze LMR dellamobile terrestre. Lo schermo touchscreen non è lo stesso degliphone, perché funziona anche con i guanti comuni e sotto alla pioggia battente. Anche ...

matteosalvinimi : Tramonto romano e un pensiero per voi, Amici. Alle 18 mi collego su Radio Radio ( - borghi_claudio : @natolibero68 @acaitaliasati Io ho dato l'ok (per quanto potesse pesare -poco- il mio ok) per un finanziamento per… - borghi_claudio : Sarà molto divertente vedere il M5S dopo tutto quello che ci ha detto l'anno scorso proporre e votare 8 milioni per… -