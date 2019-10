Instagram | Facebook e WhatsApp non funzionano per alcuni utenti in Europa e negli Stati

Le emoji proibite da Instagram e Facebook : Facebook e Instagram hanno bloccato l'utilizzo di tre emoji ritenute sessualmente troppo esplicite. D'ora in poi, se scriverai un post inserendo la melanzana, la pesca o le gocce di acqua rischierai di veder sospeso il tuo account. Come riportato dal Daily Mail, secondo il nuovo regolamento introdotto dai social network, l'utilizzo di una di queste emoticon che "implicitamente o indirettamente" richiami un'immagine ...

Ecco quanti dati consumano WhatsApp - YouTube - Netflix - Instagram - Skype - Facebook e Spotify ogni ora : quanti dati consumano YouTube, Netflix, Instagram, Skype, WhatsApp, Facebook e Spotify? Ecco i dati del consumo in gigabyte e megabyte ogni ora. L'articolo Ecco quanti dati consumano WhatsApp, YouTube, Netflix, Instagram, Skype, Facebook e Spotify ogni ora proviene da TuttoAndroid.

Instagram rispolvera le storie di gruppo abbandonate da Facebook : Instagram (Photo by Chesnot/Getty Images) Instagram sta testando la funzionalità delle storie di gruppo e delle risposte tramite gif alle stories. A scoprire i test in corso è la regina del reverse engineering, Jane Manchun Wong, che ha svelato su Twitter i test della piattaforma. storie di gruppo https://twitter.com/wongmjane/status/1180572047065268224 Le schermate pubblicate dalla Wong mostrano la possibilità di condividere una storia con ...

Dare la caccia agli evasori usando Facebook e Instagram : Social network e banche dati sono due grandi alleati della Guardia di Finanza nella lotta all'evasione: lo spiega il colonnello Luigi Vinciguerra, fra i principali cacciatori di evasori fiscali in Italia, in un'intervista a Repubblica. "I social network rappresentano ormai una maniera di comunicare abituale per chiunque", ha sottolineato, "bene, se ci rendiamo conto - dagli abiti indossati, fotografie di viaggi - che c'è qualcosa che non ...

Anche Facebook (come Instagram) elimina i «mi piace» : Facebook sta pensando di eliminare il conteggio dei «mi piace» dai post di amici e gruppi che stai seguendo. Dopo averlo tolto con successo da Instagram, il colosso di Menlo Park ha annunciato l'inizio di un test in Australia che porterà alla rimozione del numero di like, reazioni e visualizzazioni dei video all'interno dei post. Che sia il feed o il profilo, quel numero magico che ha fatto la fortuna di vip e influencer ...

Facebook e Instagram sono down : problemi di accesso - con i post e con le Storie : Facebook non funziona e anche Instagram non funziona, cosa sta succedendo? Sempre più persone stanno segnalando in queste ore diversi problemi riscontrati con le applicazioni e i siti di Facebook e Instagram, che non funzionano e quindi sono down, in gergo tecnico. Al momento non si conoscono ancora le cause ma potete stare tranquilli, non è un […] L'articolo Facebook e Instagram sono down: problemi di accesso, con i post e con le Storie ...

Facebook e Instagram censurano i nudi di Canova - Sgarbi vuole portare i social in tribunale : “Algoritmo capra - non distingue arte e porno” : La censura in rete, da parte di Facebook e Instagram, dei nudi artistici delle opere di Antonio Canova fa infuriare Vittorio Sgarbi. Il critico, che a gennaio è diventato presidente della Fondazione Canova di Possagno, paese natale dello scultore settecentesco, annuncia cause contro i social a causa dell’algoritmo incapace di distinguere tra arte e pornografia, che genera automaticamente un blocco delle immagini di capolavori universali ...

La stretta di Instagram e Facebook su diete miracolose e integratori : Niente più pozioni magiche per dimagrire, addio ai post che celebrano la chirurgia estetica. Instagram e Facebook hanno annunciato l'arrivo di restrizioni sui post che promuovono alcuni prodotti. Saranno rigide per gli under 18 e un po' più morbide per i maggiorenni. I minorenni (o almeno quelli che secondo i dati in possesso della piattaforma lo sono) non vedranno più comparire post promozionali che riguardano diete, pozioni detox e interventi ...

Tutte le novità sui video di Facebook e Instagram : Facebook (Immagine: Getty Images) Durante la conferenza International broadcasting convention (Ibc) in corso ad Amsterdam, Facebook ha annunciato l’arrivo dello strumento Facebook Live e la possibilità di programmare i contenuti di Instagram e Igtv fino a 6 mesi in anticipo. Dopo aver raccolto i feedback degli utenti che hanno eseguito delle trasmissioni live sul social network, Facebook ha deciso di migliorare lo strumento dedicato per le ...

Casapound e Forza Nuova rimossi da Facebook e Instagram : «Diffondono odio» : Nel giorno della fiducia il social è intervenuto sulla presenza dei due movimenti: «Le persone e le organizzazioni che attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto» sulle piattaforme.

Facebook e Instagram oscurano Casapound e Forza Nuova : «Non c'è spazio per l'odio» : Nel giorno in cui avevano deciso di scendere in piazza contro il nuovo governo che stava per chiedere la fiducia alla Camera, attivisti, dirigenti e leader dei due principali movimenti...

Oblio social per CasaPound : oscurate decine di pagine su Facebook e Instagram : A sorpresa sono state bloccate alcune pagine social, tra cui la principale 'CasaPound Italia', che contava ben 280mila...

Casapound e Forza Nuova oscurati sui social : bloccati su Instagram e Facebook : Casapound e Forza Nuova oscurati sui social. Sono stati bloccati su Instagram e Facebook diversi account di Casapound e Forza Nuova.

Oscurati i profili social di CasaPound su Facebook e Instagram : "Diffondono odio" : Il movimento aveva già accusato il social network ad aprile. Non si è fatta attendere la risposta del social: "Le persone e le organizzazioni chediffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono nontrovano posto su Facebook e Instagram"