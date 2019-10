Fugge all' alt dei carabinieri | fa un incidente e viene arrestato

Torino - uccide il vicino di casa a colpi di fucile e Fugge : è caccia all’uomo nella zona di Pinerolo : È caccia all’uomo nella zona di Pinerolo e per tutta la provincia di Torino. Si cerca la persona che venerdì pomeriggio ha ucciso a Pinasca, nella borgata Case Sparse, a colpi di fucile il vicino di casa Asuntino Mirai di 66 anni. Tra i due è scoppiata una lite in strada finita poi in tragedia: il 66enne, originario della Sardegna, è stato colpito alle gambe e al torace. L’omicida, un settantenne già noto alle forze ...

Uomo si trova invischiato in una sparatoria - sFugge alla morte grazie alla sua dentiera : Una storia incredibile che sembra essere inverosimile quella di un Uomo che si è salvato dalla sicura morte grazie alla sua dentiera. A raccontare la storia è stato il noto sito di notizie il Daily Telgraph. Un Uomo anziano l’ottantunenne Zacarias Pacheco de Morales, si è trovato per caso, coinvolto in una sparatoria avvenuta nella piccola città brasiliana di Alta Floresta. L’Uomo lavorava nel suo bar che gestiva da ...

Si cala dalla finestra con una corda e Fugge in moto : la rocambolesca evasione dal carcere dell’ex deputata : Si è fatta portare in uno studio dentistico. Da lì ha approfittato di un momento di distrazione delle guardie e si è calata dalla finestra del terzo piano con una corda (cadendo malamente a terra). Poi la fuga sulla moto. La protagonista dell’evasione è stata l’ex deputata colombiana Aida Merlano, finita in carcere, con una condanna a 15 anni, per compravendita di voti. Nel Paese la vicenda ha suscitato scalpore e (qualche) imbarazzo ...

Fine vita : una politica vigliacca e incompetente che Fugge di fronte alle proprie responsabilità : Una classe politica incapace, vigliacca, incompetente e irresponsabile: non c'è altro modo per descrivere il caos che si è determinato intorno alla legge sul "Fine vita", dopo i richiami della Corte Costituzionale. Una questione che, in un Paese civile, meriterebbe ben altra serietà e centralità nelle discussioni parlamentari.Continua a leggere

Ilary Blasi senza limiti : alla conferenza stampa di Eurogames si presenta così. A nessuno sFugge il dettaglio : Addio, estate e bentornato autunno. Non è ancora ufficialmente entrato ma per noi, quando ricominciano i programmi televisivi, è la fine. Dell’estate, ovvio. Tra i programmi più attesi di questa nuova stagione, c’è senza dubbio “Eurogames”, la versione rinnovata della celeberrima trasmissione che ha spopolato negli anni ’90 “Giochi senza frontiere”. Si inizia giovedì 19 settembre 2019 su Canale 5. Chi condurrà? Alvin e Ilary Blasi che martedì 17 ...

Scicli - 23enne Fugge all'alt dei carabinieri e sperona auto : colpisce un militare : Scicli, 23enne fugge all'alt dei carabinieri e sperona auto: colpisce un militare. Arrestato giovane Sciclitano incensurato

"Mi aspettano al funerale" : carro funebre con bara 'Fugge' dalla Polstrada - pattuglie costrette a inseguirlo : Le auto con gli agenti superate a grande velocità dal mezzo. L'autista si è prima fermato ma poi è ripartito. Quattrocento euro di multa e 11 punti tolti dalla patente

Dolunay - trame episodi finali : Bulut Fugge dalla villa di Ferit a causa dell'Onder : I pomeriggi della rete ammiraglia Mediaset saranno ancora caratterizzati dalla messa in onda della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore nella seconda settimana di settembre 2019. Negli ultimi appuntamenti il piccolo Bulut continuerà a far preoccupare l'adorato zio, Ferit Aslan, e il responsabile sarà ancora una volta il perfido Hakan Onder. Il bambino non la prenderà affatto bene quando Nazli si allontanerà dall’architetto per colpa dei ...

Condannato - Fugge alla cattura per godersi l'estate al mare : I carabinieri, per arrestarlo, si sono finti scaricatori di birra o bagnanti. Era ricercato da un mese dopo la condanna del tribunale di Lecce per evasione, furto e spaccio. Tutti reati commessi tra il 2012 e il 2018. Si tratta di un 26enne di Racale, un Comune in provincia di Lecce, che era riuscito a farla franca e a non essere ancora arrestato per potersi godere l'estate nel Salento.\\

C’era un grosso ragno all’interno! Incendia casa - la distrugge e Fugge via : A incastrare la donna i filmanti di sorveglianza della zona. Fermata e interrogata dalla polizia, la donna non ha negato di aver dato fuoco all'abitazione ma ha spiegato di averlo fatto per via di un grosso ragno velenoso. Ha Incendiato la casa distruggendola completamente poi si è messa in auto ed è fuggita ma quando infine è stata fermata e interpellata dalla polizia ha spiegato di averlo fatto perché nell'abitazione vi era un grosso ragno ...