Aids | contagiò volontariamente le partner | per la Cassazione la pena deve essere più

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)troppa bassa e quindi da ricalcolare. È stata confermata dallala responsabilità di Valentino Talluto, il trentacinquenne accusato di aver contagiato a Roma 32tacendo la sua sieropositività. Ci sarà però un appello-bis per rideterminare laal rialzo in relazione ad altri quattro casi di contagio. In secondo grado l’imputato era stato condannato a 22 anni, il pg aveva chiesto invece 30 anni. Gli ermellini hanno però respinto il ricorso della procura generale di Roma nella parte in cui chiedeva la condanna per epidemia dolosa. Talluto dovrà quindi affrontare un nuovo processo. I giudici hanno accolto la richiesta del pg Pasquale Fimiani aveva chiesto di riconsiderare nel nuovo processo le quattro assoluzioni. A presentare il ricorso oltre allo stesso Talluto erano state anche alcuni parti civili. Secondo l’accusa l’imputato, a partire dal 2006, avrebbe ...

