Scrive sms al papà morto | dopo 4 anni arriva una risposta | “Ho perso mia figlia | sei un

Scrive sms al padre morto per anni - poi risponde un uomo : "Ho perso mia figlia - sei un angelo" : Per quattro anni ha continuato a Scrivere sms al padre morto di tumore. Poi all’improvviso, dall’altra parte del telefono è arrivata una risposta, da un estraneo, che cinque anni fa ha visto morire sua figlia in un’incidente d’auto.La storia è riportata dal Dailymail e la protagonista è Chastity Patterson, una ragazza 23enne di Newport, nel Regno Unito. È stata la stessa giovane a ...